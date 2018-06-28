Dünya Kupası  E grubu Brezilya sviçre Sırbistan Kosta Rika puan durumu

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Dünya Kupası grup maçları puan durumu E grubu Brezilya, İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika) nasıl oluştu?

27 Haziran'da oynanan karşılaşmalarda sonuçlar şöyle olmuştu: