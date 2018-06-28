Dünya Kupası E grubu Brezilya sviçre Sırbistan Kosta Rika puan durumu
Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Dünya Kupası grup maçları puan durumu E grubu Brezilya, İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika) nasıl oluştu?28 Haziran 2018 Perşembe 15:20
Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Dünya Kupası grup maçları puan durumu E grubu Brezilya, İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika) nasıl oluştu?
27 Haziran'da oynanan karşılaşmalarda sonuçlar şöyle olmuştu:
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