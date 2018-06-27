Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Güney Kore karşısında 2-0 mağlup olan Almanya turnuvalara veda ederken, Dünya Kupası grup maçları puan durumu (A grubu Uruguay Rusya Suudi Arabistan Mısır) nasıl oluştu?

Dünya Kupası grup maçları puan durumu B grubu İspanya Portekiz İran Fas

DÜNYA KUPASI MAÇLARI PUAN DURUMU