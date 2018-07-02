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2018 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Rusya world cup grup maçları puan durumu!

Her 4 yılda bir gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası maçları 14 Haziran Perşembe günü Rusya Suudi Arabistan maçıyla başlamıştı. Yaklaşık bir ay süren karşılaşmada Dünya Kupası çeyrek finaliUruguay Fransa maçı 6 Temmuz tarihinde oynanacak. Dünya Kupası çeyrek finali maçını yine TRT 1 canlı yayınlayacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:58
2018 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Rusya world cup grup maçları puan durumu!

Her 4 yılda bir gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası maçları 14 Haziran Perşembe günü Rusya Suudi Arabistan maçıyla başlamıştı. Yaklaşık bir ay süren karşılaşmada Dünya Kupası çeyrek finali  Uruguay Fransa maçı 6 Temmuz tarihinde oynanacak. Dünya Kupası çeyrek finali maçını yine TRT 1 canlı yayınlayacak.

 Milyonlarca futbol severin yakından takip edeceği her 4 yılda bir düzenlenen 2018 Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? Dünya Kupası maçları 14 Haziran Perşembe günü başlamıştı. Rusya’nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası maçları 14 Haziran Perşembe günü Rusya Arabistan maçıyla start verilmişti. Maçlar 11 şehirde 12 satadyumda oynanacak. Dünya Kupası maçlarına 32 takım katılacak. Yaklaşık bir sürecek olan kupa heyecanında çeyrek final maçları 6 ve 7 Temmuz’da yapılacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Uruguay Fransa

6 Temmuz Cuma 17:00 57. Maç TRT1, TRT4K

21:00 58. Maç TRT1, TRT4K

7 Temmuz Cumartesi

Rusya Hırvatistan

21:00 59. Maç TRT1, TRT4K

 

GRUP MAÇLARI PUAN DURUMU

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:58
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