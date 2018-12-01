ANTALYA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, kültürel mirasın dijitalleşmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bütün dünya kültürel mirasın dijitalleşmesi için yoğun çalışmakta." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı'nın (KAM'18) 3'üncü gün oturumları, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

BİK Genel Müdürü Karaca, toplantının amaçları ve faaliyetleri bakımından faydalı olacağını, kurumlarının adının gazete ve dergilerle birlikte geçtiğini söyledi.

Türkiye genelinde yürütülen projelerinin olduğuna değinen Karaca, Basın İlan Kurumunun, resmi ilanlarıyla kamu kurum kuruluşlarına ait resmi reklamların gazete ve dergilerde yayımlanmasına aracılık ettiğine değindi.

Dijital çağda yaşandığını aktaran Yakup Karaca, şunları kaydetti:

"Hep oturmamız, kalkmamız, uyumamız dijital. Söz konusu kültürel miras olunca, elbette ki bunun da dijitalleşmesi söz konusu. Bütün dünya kültürel mirasın dijitalleşmesi için yoğun çalışmakta. Hatta akademi dünyasında dijitalin de ötesinde. Dijital dünyada insanın bütün geçmişiyle birlikte üç boyutlu olarak zaman ve mekan bağlamında aktarımı için artık çalışmalar akademik disiplin halinde yürütülmekte. Üniversitelerde bölümler ihdas edilmektedir."

Dijitalleşmeye "yazılı bilgi malzemesi" anlamında bakıldığında ilk akla gazetelerin geldiğine işaret eden Karaca, basılı her kağıt nüshalarının yanında dijital nüshalarının da bulunduğunu söyledi.

- "Kültürel mirasta gazeteler önemli"

Dijital depolarında günlük basılan gazeteleri topladıklarına değinen Yakup Karaca, "Hem yayın kalitesi hem de yayın ilkeleri anlamında daha önce manuel olarak, günümüzde biraz daha akıllı sistemleri kullanmak suretiyle arşivi dijital olarak yapıyoruz. Bu süreci başlatalı 3 sene oldu." diye konuştu.

Karaca, Türkiye genelinde yayımlanan yerel gazeteler de dahil olmak üzere tüm gazetelerin dijital nüshalarının bulunmasının maden kadar önemli olduğunu belirtti.

"Dijital gazeteler, Türkiye'de ne olup bitiyor, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar (her ne kadar gazetelerin büyük ölçüde aynı içerikleri kullanıyor olsalar da yerel haberler vs) hakikaten büyük bilgi anlamına gelmekte." diyen BİK Genel Müdürü Karaca, kültürel mirasta ilk sıralarda gazete ve dergilerin geldiğini dile getirdi.

Müzelerin de bölgelerin yemek kültüründen giysilerine kadar kültürünü derleyip, teknolojik imkanlarla geniş kitlelere ulaştırdığını ifade eden Karaca, bunları duyurmada gazetelerin de etkili olduğunu ifade etti.