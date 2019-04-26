0553 313 94 23

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” başladı

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” Bayburt Üniversitesinde başladı.

26 Nisan 2019 Cuma 16:31
“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” başladı

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” Bayburt Üniversitesinde başladı. Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Ersoy, Dede Korkut’un Türk dünyasının en sevilen eserlerinden biri olduğunu ve Türk Dil Kurumu tarafından bu eserle ilgili çeşitli yayınlar yapıldığını belirterek, “Eser yazıya aktarılış tarihi itibarıyla eski Anadolu Türkçesi ve eski Oğuz Türkçesi diye adlandırılan dönemin özelliklerini taşımaktadır" dedi.


Türk Dil Kurumu, Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile düzenlenen “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu”, 25 Nisan’da Bayburt Üniversitesinde başladı. Sempozyumun açılışında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan birer konuşma yaptı. Sempozyumda “4. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” de verildi. Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy’a da toplantıya katılım ve katkılarından dolayı Rektör Coşkun tarafından ödül tevdi edildi.


UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Dede Korkut adına düzenlenen ve iki gün sürecek olan sempozyumda 10 oturumda 44 bildiri sunulacak. Sempozyum 27 Nisan’da Bayburt Kalesi, Dede Korkut Türbesi ve Bey Böyrek Mezarı’na yapılacak ziyaretle sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:31
  1. kültür
  2. bilim
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüfeğini temizlerken kazara kendisini vurdu
    1. Tüfeğini temizlerken kazara kendisini..
    2. GAÜN Personeline Yangın Eğitimi
    3. Bolu’da, TEM Otoyolu İstanbul yönü 26..
    4. Bolu'da işten çıkarılan işçilerin..
    5. Şehitkamilli Sporcular Balkan..
    6. Aydın’da FETÖ operasyonu
    7. Başkan Akın’dan bakım öncesi inceleme
    8. Bursa’da sağlıkta şiddet konuşuldu
    9. Başkan Akın: “Halkımızın güvenine..
    10. İstanbul’daki cinsel saldırıya..
    11. Bez bebek sanatçıları çalıştaydan..
    12. Trump'tan Kuzey Kore'ye fidye ödendiği..
    13. "Marifetli Eller"e büyük ilgi
    14. GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlıları 5..
    15. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu..
    16. Tavuk uçtu, balık ve kırmızı et..
    17. Bursa'dan Çanakkale şehitlerine vefa
    18. Başkan Dinçer’den Tarsus Belediye..
    19. “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut..
    20. Polis Akademisi Sınavı sorularının..
    21. Astana’da ABD’nin İsrail işgalini..
    22. Başkan Yıldırım çöpleri devirenlere..
    23. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev..
    24. Hürriyet ortaokulundan örnek davranış
    25. İYİ Parti Milletvekili Ataş çocuğa..
    26. Başkan Tahmazoğlu, kariyer günlerinde..
    27. Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci’den..
    28. Finansal Okur Yazarlık Semineri
    29. SGK’dan yeni teşvikler konusunda..
    30. Şanlıurfa’da husumetli akrabalar..
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!