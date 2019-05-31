0553 313 94 23

Dünya Kudüs Günü

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması yapıldı

31 Mayıs 2019 Cuma 15:50
Dünya Kudüs Günü

MARDİN (AA) - Mardin, Bingöl ve Elazığ'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması yapıldı.

Bingöl'de Mustazaflar Cemiyeti Şubesince Saat Kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde, "Kudüs İslam davasının göz bebeğidir" ve "Kudüs bizim onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Şefik Börü, Müslümanlar için kutsal olan Kudüs'ün İsrail işgali altında olduğunu belirtti.

Kudüs'ün işgalinin İslam ümmetinin yaşadığı en büyük acı olduğunu dile getiren Börü, "Kudüs ne sadece Filistin toprağı ne de Arapların vatanı. Kudüs bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesi. Bu gerçek dolayısıyla mukaddes toprakları savunmak ve işgali sonlandırmak da hepimizin öncelikli vazifesi. Kudüs Müslümanlar için Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra yeryüzündeki en mukaddes mabet." şeklinde konuştu.

Börü, bugün Kudüs'ün her zamankinden daha çok gündemde tutulması ve hürriyeti için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

- Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen Dünya Kudüs Günü İnisiyatifi üyeleri ellerinde taşıdıkları Kürtçe ve Türkçe dövizlerle slogan atarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Halil İbrahim Kırmızıoğlu, Kudüs'ün kurtuluşu için mücadele azimlerini ilan etmek üzere toplandıklarını söyledi.

"Şüphesiz ki Dünya Kudüs Günü, İslam'ın günüdür. Kudüs Günü, İslam ümmetinin damarlarına direniş kanının pompalandığı ve Kudüs'ün direnişle kurtulabileceğinin ilan edildiği gündür. Kudüs hepimizin önünde bir imtihandır." diyen Kırmızıoğlu, Dünya Kudüs Günü'nün sadece bir anma günü olmadığını vurguladı.

Kırmızıoğlu, bugünün Kudüs'teki direnişe destek olma, Filistin davası ve Gazze'ye sahip çıkma günü olduğunu aktardı.

Mardin İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Timurağaoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını bildirdi.

Yapılan bütün anlaşmalara ve uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Timurağaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Filistin, mücadelesi sürecinde her geçen gün İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de dikenli tellerle uygulanıyor. Filistin, İsrail’in uyguladığı zalim baskı ve ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Tüm dünyadaki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir."

- Elazığ

Yeni İhya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Yeni İhya-Der) tarafından Elazığ Öğretmenevi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan dernek üyeleri ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Zülfü Öztürk, yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarının İsrail işgali altında olduğunu belirtti.

Kudüs'ün bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesi olduğuna işaret eden Öztürk, mukaddes toprakları savunmanın ve işgali sonlandırmanın da herkesin öncelikli vazifesi olduğunu kaydetti.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:50
  1. "Dünya Kudüs Günü"
  2. Bingöl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    1. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    2. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    3. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    4. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    5. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    6. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    7. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    8. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    9. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    10. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    11. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    12. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    13. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    14. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    15. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    16. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    17. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    18. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    19. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    20. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    21. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    22. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    23. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    24. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    25. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    26. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    27. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    28. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    29. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    30. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı