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Korona Virüs Dünya koronavirüse teslim oldu! Vaka sayıları artmaya devam ediyor
Korona Virüs

Dünya koronavirüse teslim oldu! Vaka sayıları artmaya devam ediyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyon 542 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 259 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 689 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:34:00 -
Dünya koronavirüse teslim oldu! Vaka sayıları artmaya devam ediyor

Koronavirüs vaka sayısı; ABD'de 10 milyon 212 bin, Hindistan'da 8 milyon 533 bin, Brezilya'da 5 milyon 653 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 774 bine çıktı.

İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, son günlerde Kovid-19 vakalarının zirvede seyrettiği başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısında bulundu.

Brezilya'da, aralarında salgından en çok etkilenen Sao Paulo'nun da bulunduğu 3 eyalette devam eden teknik bir arıza nedeniyle Kovid-19 vakaları ve ölü sayıları aktarılamıyor. Bu nedenle, Brezilya Sağlık Bakanlığının günlük Kovid-19 vakalarını açıkladığı 2 panel, 4 Kasım'dan bu yana veri aktarımında bulunmuyor.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı'nın, kapsamı genişleterek Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Malaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde yarından başlayarak 6 Aralık'a kadar uygulanacağını duyurdu.

Kamboçya'da, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, başkent Phnom Pen ve civarındaki bir eyalette okulların 2 hafta kapatılacağı bildirildi.

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