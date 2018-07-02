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Dünya kömürden vazgeçmiyor

Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalara rağmen dünyada geçen sene en fazla elektrik 9 bin 723 teravatsaatle yine kömürden üretildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:16
Dünya kömürden vazgeçmiyor

2017'de toplam küresel elektrik üretimi 25 bin 551 teravatsaate ulaştı.

Dünya genelinde 2017'de en fazla elektrik 9 bin 723 teravatsaatle yine kömürden üretildi. 2016'da bu miktar 9 bin 451 tervatsaat olarak hesaplanmıştı.

Kömürden sonra en fazla elektrik 5 bin 915 teravatsaatle doğalgazdan, 4 bin 59 teravatsaatle hidroelektrik enerji kaynaklarından üretildi. Nükleer enerjiden 2 bin 635 teravatsaat ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da 2 bin 151 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.

Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı. Onu, bin 314 teravaatsaatlik üretimiyle ABD ve bin 141 teravatsaatle Hindistan takip etti.

Hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da ise geçen yıl kömürden elektrik üretimi yapılmadı.

Rapora göre, toplam küresel elektrik üretiminde de Çin, ABD ve Hindistan başı çekti.

Çin'de elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 6 bin 495 teravatsaate yükseldi. Böylece küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Çin'de gerçekleşti.

Küresel elektrik üretiminde Çin'i yüzde 16,8 ile ABD ve yüzde 5,9 ile Hindistan izledi.

Dünyada bölge bazında en fazla elektrik yüzde 44,9 ile Asya Pasifik bölgesinde üretildi.

Afrika kıtasının elektrik üretimi ise dünyadaki toplam elektrik üretiminin sadece yüzde 3,3'üne denk geldi.

Öte yandan rapora göre, dünya genelinde karbondioksit emisyonları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 33 milyar 444 milyon tona yükseldi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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