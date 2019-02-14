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Dünya Kökpar Birliği, Kazakistan'da toplandı

Kazakistan Ulusal Spor Birliği Başkanı Kayrat Satıbaldıulı:"Birlikte oyunumuzu popüler hale getirebiliriz"- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı:"Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin federasyonlarından ciriti öğrenmek isteyen hem antrenör hem sporcu hem de eğitmenleri Türkiye’de ağırlayacağız. Ciriti öğretirken, aynı zamanda karşı taraftan kökparla alakalı bilmediklerimizi veya bildiklerimizi geliştirmek amaçlı eksiklerimizi dinlemek için böyle bir organizasyon planladık. İnşallah en kısa sürede bunu gerçekleştireceğiz"

14 Şubat 2019 Perşembe 17:41
Dünya Kökpar Birliği, Kazakistan'da toplandı


ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Kökpar Birliği toplantısında, kökpar oyununda kazan denilen kalenin ortadan kaldırılması, keçinin yerine suni keçi kullanılması kararları alındı.

Uluslararası Milli ve Geleneksel Oyunlar Birliği tarafından Milli Müze'de düzenlenen toplantıya, Kazakistan Ulusal Spor Birliği Başkanı Kayrat Satıbaldıulı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın yanı sıra Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Rusya, Macaristan, Moğolistan ve Çin'den Etno Spor Federasyon temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kökpar oyununun güvenli bir şekilde oynanması amacıyla oyunun kurallarındaki bazı değişiklikler yapıldı.

Kazan denilen kalenin ortadan kaldırılarak, yerine daire şeklinde bir halkanın çizilmesi kararının alındığı toplantıda, oyunda keçinin yerine suni keçinin kullanılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, Tacikistan, Rusya, Afganistan, Moğolistan, Macaristan ve Çin'in geleneksel spor federasyonlarının üyeliği kabul edildi, böylece birliğin üye sayısı 10'a yükseldi.

Satıbaldıulı, yaptığı konuşmada, geleneksel spor dallarını geliştirmenin tarihi ve kültürel kimliğin korunmasını sağladığını belirterek, "Bölgeler arası etkileşim, dostluk ilişkileri, kültürel bağların canlandırılması, halklarımızın yakınlaşmasını sağlıyor." dedi.

Kökpar'ın kökbörü, ulak, buzkaşı olarak adlandırıldığını ancak bunun tek ve ortak oyun olduğuna dikkati çeken Satıbaldıulı, "Birlikte oyunumuzu popüler hale getirebiliriz." ifadesini kullandı.

Hakan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kararların amacının kökpar oyununun sadece Türk dünyasında değil tüm dünyaya yayılması olduğu söyledi.

Taştan yapılan çukur şeklinde olan kazanın oyuncu ve atların sakatlanmalarına neden olduğuna işaret eden Kazancı, artık onun yerine fiziki olmayan bir halkanın çizileceğini ifade etti.

Kazancı, keçinin yerine suni keçinin kullanılacağına vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Eğer dünyaya açılmak, bu sporları tanıtmak istiyorsanız bazı kesimlere de hoş görünmek lazım ki onun için bir hayvanı telef etmenin de manası yok. Bunlar temsili şeylerle yapılabilir. Futbol topu deriden yapılıyor, bu da o şekilde yapılıp oynanabilir, bunun kararı oy birliğiyle alınmış oldu. Bunlar güzel şeyler. Sadece Türk coğrafyasında değil dünya üzerinde şimdi bugün kökpar, kökbörü diye adlandırdığımız bu oyun Amerika’da da oynanan bir oyun haline geldi."


- "Ciriti öğretirken, karşı taraftan kökbörüyle ilgili bilmediklerimizi öğreneceğiz"


Kökpar'ın Türkiye'de Ulu Pamir’de yaşayan Kırgızlar tarafından oynandığını dile getiren Kazancı, sadece Türkiye'de at üstünde oynanan cirit oyununu kökparın oynandığı ülkelere öğreteceklerini, kendilerinin de onlardan kökparla ilgili bilmediklerini öğrenmeyi planladıklarını söyledi.

Kazancı, "Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin federasyonlarından ciriti öğrenmek isteyen hem antrenör hem sporcu hem de eğitmenleri Türkiye’de ağırlayacağız. Ciriti öğretirken, aynı zamanda karşı taraftan kökparla alakalı bilmediklerimizi veya bildiklerimizi geliştirmek amaçlı eksiklerimizi dinlemek için böyle bir organizasyon planladık. İnşallah en kısa sürede bunu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kökpar oyununda sporcuyla aynı mücadeleyi sergileyen atların önemini vurgulayan Kazancı, atların yetiştirilmesi konusunda Türkiye’de Tarım Bakanlığı ve TİKA tarafından özellikle at yetiştiriciliğinin yapıldığını, diğer ülkelerle atların değiş tokuşunu yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.


- Kökpar


Kökbörü, ulak, buzkaşı adlarıyla da bilinen kökpar, Orta Asya halk kültüründe, özellikle de Türk kökenli halklar tarafından at üzerinde oynanıyor. Takımlar, ortaya atılan keçinin derisini almak için mücadele ediyor. Deriyi kapan oyuncu, onu belli bir mesafeye kadar taşıyor ve kaleye atıyor. Keçiyi kapanla beraber diğer oyuncular da hayvanı kapmak için yarışır.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:41
  1. Dünya Kökpar Birliği
  2. Hakan Kazancı
  3. kökbörü
  4. kökpar

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