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Dünya Kim'in adamlarını konuşuyor! Etten duvar ördüler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a 12 özel ajan bakın nasıl eşlik etti.

27 Nisan 2018 Cuma 19:18

Dünyanın beklediği büyük buluşma gerçekleşti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Görüşme alanına dünyanın en korunaklı aracıyla giden Jong'a 12 özel ajan bakın nasıl eşlik etti...

Öte yandan iki lider askeri sınır hattının yakınına "Kore Yarımadası'nda barış ve refahın sembolü olması umuduyla" bir çam ağacı dikti... Ardından gerçekleştirilen toplantıda Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda ortak deklerasyon imzalandı... 

Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine "Yeni bir tarih başlıyor" diye yazarken; Moon'a "Füze denemeleri sebebiyle sürekli erken uyandığınızı duydum. Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum" dedi.

Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. Mao tarzı siyah bir takım elbiseyle görüşmeye gelen Kim, Moon ile el ele kameralara poz verdi.

Kim daha sonra Moon'u sınırın kuzeyine geçmeye davet etti. İki lider birlikte sınırın kuzey tarafına geçtikten sonra tekrar güneye döndü. Moon ile bir süre yürüyüş yapan Kim, akabinde Güney Kore askerlerinden oluşan ve şeref kıtası olarak da bilinen tören mangasını selamladı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:18
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