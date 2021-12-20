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Korona Virüs Dünya kilitlendi! Biden'ın açıklaması bekleniyor
Korona Virüs

Dünya kilitlendi! Biden'ın açıklaması bekleniyor

ABD lideri Joe Biden'ın yarın Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor. Biden'ın konuşması sırasında ek önlemler açıklayarak kış planının ayrıntılarının ötesine geçmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:06:00 -
Dünya kilitlendi! Biden'ın açıklaması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, ülke genelinde Covid-19 vakalarının artmakta olduğu ve sağlık yetkililerinden bir kez daha halka 'aşı olun' çağrılarının yapıldığı bir döneme denk geliyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre Biden aşı olmayan Amerikalılar için kış mevsiminin nasıl görüneceği konusunda kesin bir uyarıda bulunacak. Beyaz Saray danışmanları yönetimin artmakta olan vakalara hazırlıklı olduğunu ve Biden’ın bu zorluğa karşı ekibinin nasıl yanıt vereceğini açıklamak istediğini kaydediyor.

Biden konuşmasında ülkede yardıma ihtiyacı olan topluluklara yönelik yönetimin atacağı adımları açıklayacak.

Biden son günlerde sağlık ekibinden ek Covid brifingleri alıyor. Amerika Başkanı’nın ekibine Amerikan kamuoyuna yönelik mesajın Omicron varyantının daha bulaşıcı olması ve daha hızlı yayılmasının beklenmesi nedeniyle doğrudan olması gerektiğini söylediği kaydediliyor.

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Yorumlar

alper

inşallah amarka dahada kötüye gider mazlum insanların ahı yerde kalmayacak
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