0553 313 94 23

Dünya Kick Boks Şampiyonu Samet Keser’in okuma azmi

Avrupa ve Dünya Kick Boks Şampiyonu milli sporcu Samet Keser, sporda gösterdiği başarıyı akademik kariyerinde de göstererek lisans eğitimini tamamlayıp doçent unvanı almak için doktora tezi hazırladı.

09 Temmuz 2019 Salı 23:15
Dünya Kick Boks Şampiyonu Samet Keser’in okuma azmi

Avrupa ve Dünya Kick Boks Şampiyonu milli sporcu Samet Keser, sporda gösterdiği başarıyı akademik kariyerinde de göstererek lisans eğitimini tamamlayıp doçent unvanı almak için doktora tezi hazırladı.


Bu yıl Rumeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlayacak olan dünya şampiyonu milli sporcu Samet Keser, ringlerde gösterdiği başarısını akademik kariyerinde de sürdürüyor. Doktora tezinin hazır olduğunu belirten milli kick boksçu, akademisyen olma yolunda azim ve gayretle ilerlediğini belirtiyor. Bu konuda en büyük destekçilerinin Türkiye Kick Boks Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ali Tekin ve eşi Doç.Dr. Gülcan Tekin olduğunu belirten Samet Keser, sporun eğitim öğretim ve akademik kariyer yapmada engel değil aksine teşvik edici olduğunu söylüyor. Amatör sporlara pek önem verilmediğini, olimpiyatlarda başarının amatör sporlarla geleceğini belirten ve bu konuda çalışmalar yapacağını söyleyen Samet Keser “Bu yıl lisans eğitimini tamamlayıp Rumeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlayacağım. Futbol, basketbol gibi yaygın sporların dışında kalan sporlar ne yazık ki üvey evlat muamelesi görüyor. Toplumumuzun da spor kültürü anlamında daha da bilinçlenmesi gerek. Gençlerimizi, yani gelecek nesillerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın tek yöntemi spor. Ülkemizde birçok spor amatör federasyonu mevcuttur. Fakat ne yazık ki gençlerimizin hala birçoğu spordan uzak spor kültüründen ve ahlakından habersizler. Örneğin futbol kulüpleri yalnızca 1 yabancı futbolcuya yıllık 20 milyon avroya yakın bonservis bedeli ödüyor. Bu paranın yalnızca yarısı gençlerimizi spora kazandırmak için ve onlara spor alanında istihdam sağlanmaya ayrılsa cüzi bir miktar maaş bağlansa, aileler ulusal müsabakalarda başarı elde etmiş sporcuları spordan almazlar ve onlar da küçük de olsa ailelerine katkıda bulunabilirler. Ne yazık ki birçok federasyonumuz da işlevini kaybetmiş durumda. Amacım bu konuda akademik çalışmalar yapmak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:15
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domuz zannederek ateş açıp kardeşini öldürdüğü iddiası
    1. Domuz zannederek ateş açıp kardeşini..
    2. Fenerbahçe-Boluspor hazırlık maçının..
    3. FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatan "The..
    4. Türk hackerlar,AİHM'i vurdu!
    5. Bakan Pakdemirli, Rusya’da su ürünleri..
    6. Gazze'de "ani güvenlik tehditlerine..
    7. (Özel) Denizli’de 9 yaşındaki çocukla..
    8. Yenişakran’ın doğal gaz sorunu çözüme..
    9. Irak Başbakanı'ndan "Kerkük petrolü"..
    10. Arjantin'de bağımsızlık günü
    11. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    12. BM Suriye Özel Temsilcisi anayasa..
    13. Putin’den gülümseten görüntüler
    14. Katar'dan hava savunma sistemi kararı!
    15. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    16. Dünya Kick Boks Şampiyonu Samet..
    17. İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye..
    18. Gümüşhane’deki ishal vakaları
    19. Samsun’da 85 bin adet kaçak parfüm ele..
    20. Karaman’da saman yüklü römork yandı
    21. Şehit ve gazi ailelerine ‘düğün’..
    22. Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
    23. DEAŞ Libya'da petrol tesisine saldırdı
    24. Tek tek açıklandı! İşte İmam Hatip..
    25. Libya'da su kaynaklarına sabotaj
    26. Bartın merkezli 3 ildeki..
    27. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    28. ABD 2020 Başkanlık seçimi için..
    29. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    30. Gürcistan’da Borçalı Türklerinden,..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK Parti'den yeni partiye geçecek vekil sayısı...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK Parti'den yeni partiye geçecek vekil sayısı...
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu