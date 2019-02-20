0553 313 94 23

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda derece almak istiyor

- Üniversitede tarih bölümünde öğrenimini sürdüren milli kick boksçu Neval Çavcı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğin ardından dünya şampiyonasında derece almak için çalışmalara başladı- Milli sporcu Neval Çavcı:"2019 yılının kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına yarışıp, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek için hedeflerime adım adım ilerliyorum"

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda derece almak istiyor


ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi milli kick boksçu 23 yaşındaki Neval Çavcı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğin ardından dünya şampiyonasında derece almak için çalışmalara başladı.

Bir yakınının tavsiyesi üzerine 6 yıl önce kick boksla tanışan Çavcı, üniversite sınavına girerek ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Lisans öğrenimi sırasında da spordan kopmayan Çavcı, katıldığı Türkiye şampiyonalarında birçok derece elde etti.

Aktif spor yaşantısına ara vermemek için ESOGÜ'de okul takımının seçmelerine giren genç sporcu, antrenörü Yılmaz Ayar ile çalışmalarını sürdürdü. Gösterdiği başarılı performansla Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilen Neval Çavcı, 2016'da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu. Türkiye Üniversiteler Arası Şampiyonası'nda 2017'de Türkiye üçüncülüğünü elde eden Çavcı, daha sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle spora bir süre ara verdi.

Antalya'da 14 Ocak'ta yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Çavcı'nın, başarılı günlerine dönme umudu arttı.


- Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda derece hedefliyor


Milli sporcu Neval Çavcı, 6 yıldır ilgilendiği kick boks ile öğrenim hayatını aynı anda sürdürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye adına şampiyonalara katılmanın kendisini güçlü hissettirdiğini belirten Çavcı, şöyle devam etti:

"Milli takım adına ilk kez 2016 yılında Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak ikinci oldum. Üniversiteler arası şampiyonalara katıldım. 2017 yılında Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra uzun sakatlık dönemi geçirdiğim için şampiyonalara katılamadım. Bu yıl 14 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Open Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldum. Mart ayında Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası var. O turnuvaya hazırlanıyorum. Nisan ayında da 28 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek Uluslararası Open Kick Boks Turnuvası olacak. O şampiyonadan da derece alacağımı umut ediyorum. Söz konusu şampiyonaların ardından Tokat'ta Türkiye Kick Boks Şampiyonası olacak."

Çavcı, 2019 yılının kendisi için başarıyla başladığını vurguladı.

Katılacağı turnuvalarda iyi puanlar kazanarak milli takıma seçilmeyi hedeflediğini aktaran Çavcı, "2019 yılının kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına yarışıp, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek için hedeflerime adım adım ilerliyorum. Avrupa ikinciliğimin yanına dünya şampiyonası derecesini de eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun antrenörü Yılmaz Ayar ise Neval Çavcı'nın takımın ve ülkenin başarılı sporcularından olduğunu dile getirdi.

Sporcusunun başarıları hedeflediğini anlatan Ayar, "Bu, sporcu için çok önemli. Hedefine adım adım ilerleyecektir. Sürekli antrenman yapıyor." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
  1. Eskişehir
  2. ESOGÜ
  3. Kick Boks
  4. Neval Çavcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulaştırmada “aslan payı” yine demiryollarının
    1. Ulaştırmada “aslan payı” yine..
    2. "Dede" lakaplı golcü, "ben hala..
    3. "Karada açan en büyük iki yelkenli..
    4. Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında..
    5. Rekabet Kurulu kararları
    6. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    7. Binali Yıldırım'a sis engeli!
    8. Halk otobüsünde iğrenç olay! Kadın..
    9. İTO, KOBİ'lere "ihracat koçu" tayin..
    10. Ölümlü trafik kazası şüphelisine 15..
    11. Honda, Türkiye’de devam edecek
    12. 'Kozmik Bacı' yakalandı
    13. Kısa vadeli dış borç 2018'de 116,2..
    14. "ABD, DEAŞ tehdidi gerekçesiyle..
    15. THY, Alman KOBİ’lerini dünya pazarına..
    16. Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor
    17. CHP hangi illerde belediye başkan..
    18. Diyarbakır'da patlayıcı yapımında..
    19. Türk mucidin ürettiği pille ısınan..
    20. En uzun süre sahnelenen Türk balesi:..
    21. DSP'den çok sert açıklama: "CHP..
    22. Yürek burkan olay! Ormanda ölü..
    23. Üzerinden araba geçen halıların değeri..
    24. Savaşın ve yokluğun çocuklarına..
    25. Savaşın ve yokluğun çocuklarına..
    26. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    27. Beden eğitimi dersinde kızakla kaydılar
    28. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    29. TCMB'den repo ihalesi
    30. Kısa vadeli dış borç stoku 2018’de..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı