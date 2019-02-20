Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda derece almak istiyor





ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi milli kick boksçu 23 yaşındaki Neval Çavcı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğin ardından dünya şampiyonasında derece almak için çalışmalara başladı.

Bir yakınının tavsiyesi üzerine 6 yıl önce kick boksla tanışan Çavcı, üniversite sınavına girerek ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Lisans öğrenimi sırasında da spordan kopmayan Çavcı, katıldığı Türkiye şampiyonalarında birçok derece elde etti.



Aktif spor yaşantısına ara vermemek için ESOGÜ'de okul takımının seçmelerine giren genç sporcu, antrenörü Yılmaz Ayar ile çalışmalarını sürdürdü. Gösterdiği başarılı performansla Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilen Neval Çavcı, 2016'da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu. Türkiye Üniversiteler Arası Şampiyonası'nda 2017'de Türkiye üçüncülüğünü elde eden Çavcı, daha sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle spora bir süre ara verdi.

Antalya'da 14 Ocak'ta yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Çavcı'nın, başarılı günlerine dönme umudu arttı.





- Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda derece hedefliyor





Milli sporcu Neval Çavcı, 6 yıldır ilgilendiği kick boks ile öğrenim hayatını aynı anda sürdürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye adına şampiyonalara katılmanın kendisini güçlü hissettirdiğini belirten Çavcı, şöyle devam etti:

"Milli takım adına ilk kez 2016 yılında Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak ikinci oldum. Üniversiteler arası şampiyonalara katıldım. 2017 yılında Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra uzun sakatlık dönemi geçirdiğim için şampiyonalara katılamadım. Bu yıl 14 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Open Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldum. Mart ayında Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası var. O turnuvaya hazırlanıyorum. Nisan ayında da 28 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek Uluslararası Open Kick Boks Turnuvası olacak. O şampiyonadan da derece alacağımı umut ediyorum. Söz konusu şampiyonaların ardından Tokat'ta Türkiye Kick Boks Şampiyonası olacak."

Çavcı, 2019 yılının kendisi için başarıyla başladığını vurguladı.

Katılacağı turnuvalarda iyi puanlar kazanarak milli takıma seçilmeyi hedeflediğini aktaran Çavcı, "2019 yılının kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına yarışıp, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek için hedeflerime adım adım ilerliyorum. Avrupa ikinciliğimin yanına dünya şampiyonası derecesini de eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun antrenörü Yılmaz Ayar ise Neval Çavcı'nın takımın ve ülkenin başarılı sporcularından olduğunu dile getirdi.

Sporcusunun başarıları hedeflediğini anlatan Ayar, "Bu, sporcu için çok önemli. Hedefine adım adım ilerleyecektir. Sürekli antrenman yapıyor." diye konuştu.