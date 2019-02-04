0553 313 94 23

Dünya Kanser Günü

Gürcistan'da kanserle mücadelede dayanışma için konser ve sergi düzenlendi

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:00
Dünya Kanser Günü

TİFLİS (AA) - Yardım Kuruluşu "Ayak İzi"nin girişimi ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ile Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinin (GÜRTİAD) destekleri ile 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla başkent Tiflis'te konser ve sergi düzenlendi.

Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar, Gürcistan'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri, diplomatlar, Türk ve Gürcü iş adamları, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tiflis Okulları yetkilileri ve öğrencileri ile çok sayda davetli katıldı.

Büyükelçi Yazgan burada yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde olursa olsun kanser hastası tüm erkek, kadın, anne, baba ve çocuklarla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kansere karşı herkesin ortak mücadele vermesi gerektiğini aktaran Yazgan, kanserin hangi evresi olursa olsun bu sorunu yaşayanların hastalıkla mücadele için gereken bilgi ve imkana kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Yazgan, "Kanseri olan vatandaşlara yardım edelim. Kanser insanın başına gelebilecek en korkunç bir şeydir, ona karşı mücadele de elbette çok zor bir şey." diye konuştu.

Sancar ise herkesin yaşamak için mücadele verdiğini ifade ederek, "Biz hepimiz hayatımızı kazanmak, hayatı sürdürmek için buradayız." dedi.

İmkanı olan herkesi kansere karşı mücadeleye çağıran Sancar, "Benzer yardım ve dayanışmayı herkesle paylaşalım ve her taraf mutlu kalacak." şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın Gori ve Rustavi şehirlerinin kız ve erkek korolarının yer aldığı konserde, bir Türk genç kız da piyano çaldı.

Öte yandan TMV Tiflis Okulları ile çeşitli okullarda origami sergisi düzenlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:00
  1. Dünya Kanser Günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Selman el-Avde'nin serbest bırakılması yönünde bir işaret yok"
    1. "Selman el-Avde'nin serbest..
    2. Maçın ardından
    3. Maçın ardından
    4. "AB güvenilir bir ortak olduğunu..
    5. Akit Müslümanları uyarınca rahatsız..
    6. Bir şehir diken üstünde! 600 kişi..
    7. Brezilya'da barajın çökmesi sonucu..
    8. Dünya Kanser Günü
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. "Trump günün yüzde 60'ını kendine..
    11. Rakamlar açıklandı! Ertuğrul'un yeri..
    12. "Korkma" oyunu Artvin'de izleyiciyle..
    13. İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit..
    14. BM Venezuela kararını dünyaya duyurdu
    15. Libya'nın batısında şark çıbanı..
    16. Tunç Soyer, sessizliğini bozdu:..
    17. "Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi..
    18. Maçın ardından
    19. AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı
    20. ABD'de gençlerde obeziteye bağlı..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor