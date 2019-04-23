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Dünya kalp sağlığı haftası

Dünya Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edildiği belirtildi.

23 Nisan 2019 Salı 09:16
Dünya kalp sağlığı haftası

Dünya Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edildiği belirtildi.


Konuyla ilgili Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğu belirtildi. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edildiği açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si 17,5 milyon kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği,kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür” denildi.


Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileri olduğu belirtilen açıklamada, “40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir. Her bir bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi için teşvik edilmesidir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:16
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