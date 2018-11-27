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Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na doğru

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 4. Grup'ta Makedonya, İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek

27 Kasım 2018 Salı 15:51
Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerinde mücadele edecek milli takım, 4. Grup'ta yer alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde başkent Üsküp'te oynanacak grup maçlarında Türkiye, ev sahibi Makedonya'nın yanı sıra İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek.

4 grupta 16 takımın mücadele edeceği elemelerde, grubunu lider tamamlayan 4 takım ve en iyi ikinci olacak ülke, play-off oynama hakkı elde edecek.


A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maç programı (TSİ) şöyle:

30 Kasım Cuma

22.00 Türkiye-İzlanda

1 Aralık Cumartesi:

22.00 Azerbaycan-Türkiye

2 Aralık Pazar:

22.00 Türkiye-Makedonya


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:51
  1. 4. Grup
  2. Avrupa Elemeleri
  3. Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası
  4. HENTBOL
  5. Türkiye Hentbol Federasyonu

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