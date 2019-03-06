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Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn Monroe mozaik atölyesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenleyecek atölyede, dünyanın en ünlü sarışını Amerikalı aktris/model Marilyn Monroe’nun lego parçalarından mozaiği yapılacak.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:42
Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn Monroe mozaik atölyesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenleyecek atölyede, dünyanın en ünlü sarışını Amerikalı aktris/model Marilyn Monroe’nun lego parçalarından mozaiği yapılacak. 8-9-10 Mart tarihlerinde devam edecek olan atölyede çocuklar ve aileleri tarafından hazırlanacak olan mozaik için, 22 bin adet brick kullanılması planlanıyor.


3-10 yaş arası çocuklu aileler için eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunan LEGOLAND Discovery Centre İstanbul, dünyanın gelmiş geçmiş en ikonik kadınlarından Marilyn Monroe’nun mozaiğinin yapılacağı keyifli bir atölye çalışması düzenliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayacak ve 9-10 Mart tarihlerinde devam edecek olan etkinlik, üç gün boyunca arasında misafirlerini ağırlayacak.


Marilyn Monroe mozaiği için 22 bin adet brick kullanılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:42
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