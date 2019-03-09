Dünya Kadınlar Günü’nde Bayrampaşa’da anlamlı etkinlik

Türkiye’nin dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken Bayrampaşa’da anlamlı bir kutlama gerçekleşti. Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle engelli kadınlar ile engelli çocuğu olan annelerin onuruna özel bir program düzenledi.

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, ilçedeki engelli kadınlar ile engelli çocuğu olan anneleri Bosna Sancak Kültür Derneği’nin salonunda bir araya getirerek anlamlı bir Kadınlar Günü etkinliğine imza attı. Etkinlikte gönüllerince eğlenen engelli kadınlar, anneler ve çocuklar güzel bir gün geçirdi.

"Sevgi engel tanımaz"

Etkinliğe katılarak engelli kadınlara ve engelli çocuğu olan annelere karanfil dağıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Sevgi engel tanımaz. Hele bu anne sevgisiyse bunun önünde hiçbir engel duramaz. Halk ozanımız Neşet Ertaş’ın da dediği gibi; ‘Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz’ Bu vesileyle, varlıklarıyla hayata değer katan; başımızın tacı vefakar, cefakar ve emekçi tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.