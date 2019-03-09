Dünya kadınlar günü SANKO Üniversitesinde de kutlandı Dünya Kadınlar Günü, SANKO Üniversitesinde de kutlandı.

Dünya Kadınlar Günü, SANKO Üniversitesinde de kutlandı. Üniversite yöneticileri, kadın personele karanfil takdim etti.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Türkan Pasinlioğlu ile birlikte üniversitede akademik ve idari birimlerde görev yapan kadın personele karanfil takdim ederek Kadınlar Gününü kutladı, iyi dileklerini iletti.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise hastanede görev yapan kadın personele karanfil takdim ederken Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı, sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

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