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Dünya Kadınlar Günü kadın yönetmenlerin filmleriyle kutlanacak

06 Mart 2019 Çarşamba 14:32
Dünya Kadınlar Günü kadın yönetmenlerin filmleriyle kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Pera Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, kadın yönetmenlerin kısa filmlerinden derlenen "Değişen Perspektifler" programıyla kutlayacak.

Üç başlıkta 18 kadın yönetmenin eserlerini izleyiciyle buluşturacak etkinlik, 8 - 30 Mart arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

"Yedi Kadın, Yedi Günah" bölümünde Chantal Akerman, Ulrike Ottinger, Helke Sander, Bette Gordon, Maxi Cohen, Valie Export, Laurence Gavron'un kurgusal yapımdan deneysel videoya, müzikalden belgesele farklı türden yapımları izlenebilecek.

Kadınların çevreleriyle ve toplumsal gerçeklikle ilişkilerini irdeleyen yapımların yer aldığı "Dünyadan Kısalar" başlığında Renee M. Petropoulos, Karen Pearlman, Nienke Deutz, Jacqueline Lentzou ve Amber Sealey'in filmleri sunulacak.

"Türkiye’den Kısalar" bölümünde ise Pınar Yorgancıoğlu, Ayris Alptekin, Emine Yıldırım, Berrak Çolak ve Gökçe Erdem'in birbirinden farklı yapımları yer alacak.

- Müze, Dünya Kadınlar Günü'nde ücretsiz

Pera Müzesi 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kapılarını ücretsiz olarak ziyarete açacak. "Parajanov, Sarkis ile" ve "Zaman Değişmeli" sergilerinin yanı sıra Suna İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergilerinden "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ile "Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni" adlı sergiler de gezebilecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:32
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