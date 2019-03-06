Dünya Kadınlar Günü Çorlu’da etkinliklerle kutlanacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Çorlu Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikler saat 8 Mart Cuma günü saat 12.00’de Atatürk Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başlayacak. Törenin ardından Atatürk Meydanı’nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Etkinlikler saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda folklor gösterileri ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin iz bırakan projelerinden olan Hanımeli Günleri, 8 Mart günü Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Üç gün sürecek Hanımeli Günleri kapsamında açılacak stantlarda kadınlar el emeklerinin satışlarını gerçekleştirecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca ücretsiz kadın tiyatrosu sahnelenecek. 14.00 ve 20.00 saatlerinde iki seans şeklinde sahnelenecek tiyatro oyunu Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Çorlu’ya yakışır, özel bir program hazırladığını ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üreten, özgüveni yüksek, güçlü kadınların kenti Çorlu’da Dünya Kadınlar Günü’nün apayrı bir yeri olduğunu belirterek tüm kadınları ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.