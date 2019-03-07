SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nesiller yetiştirme gayesinde olan kadınların, dün olduğu gibi bugün ve yarın da toplumun şekillenmesinde en büyük etkiyi sağlayacaklarını kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “En köklü geçmişe sahip topluluklardan birisi olan Türk Milleti, yaşadığı ve yaşattığı her dönemde kadınların toplum içerisindeki yerini önemsemiş, savaş ve kıtlık gibi zor süreçlerde bile kadınlardan aldığı destekle zor günlerin üstesinden gelmiştir” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nda vatanı için mücadele eden kadınların, kadınların ne kadar fedakar, cesur ve kahraman olabileceğini bir kez daha gösterdiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkını sunmasıyla kadınların toplumdaki yeri daha da artmıştır. Toplumumuzun şekillenmesinde birçok rolü üstelenen kadınlar fedakarlığı, sevgiyi, saygıyı, cesareti, şefkati ve daha nice güzellikleri en güzel şekilde üstlenerek yerine getirmiştir. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı nesiller yetiştirme gayesinde olan kadınlar, dün olduğu gibi bugün ve yarın da toplumun şekillenmesinde en büyük etkiyi sağlayacaklardır. Bu bağlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, kadınların tüm toplum içerisinde her zaman hak ettikleri değeri görmelerini temenni ederim” diye konuştu.