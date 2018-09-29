Dünya kaç yaşındadır?

Dünya 4.54 milyar yaşında!

BBC Türkçe’de yer alan bir habere göreyse bilim insanları yeryüzündeki en eski organizmalara ait fosilleri bulmuş olabileceklerini açıkladılar. Rocky Dağları’nın Kanada kısmında yer alan mikrofosillerin 4.28 milyar yıl yaşında olduğu belirtiliyor. Yüz milyonlarca yıldır kullanılan eski yaşamda yaratılan ve yaşayan gezegenin yüzüdür.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmacıların buluduğu mikroplar insan saçının 10’da 1’i genişliğinde ve önemli miktarda hematit, bir çeşit demir oksit, içeriyorlar.

Bulguları inceleyen Profesör Matthew Dodd, yaşam kaynaklarına ışık tutmaya devam ediyor: “Keşif, insanoğlunun kendine sorduğu en büyük sorulara yanıt veriyor: Nereden geldik ve neden buardayız?”

İngiltere’deki University College London profesörü Dodd, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bilinen en eski yaşam kalıntılarını elinizde tutmak, onlara bakmak ve onları analiz etmek o kadar da önemli olmadığınızı hissettiriyor” diyor.

Araştırmacı Dominic Papineau ise buldukları maddenin önemini anladığında hissettiklerini şu sözlerle açıklıyor: “Kendi kendime ‘Bulduk, gezegendeki en eski fosilleri bulduk’ dedim.”

En büyük volkanik ve tortul kayaçlardan mikroorganizmaların ortaya çıkışı.





Ekip, Quebec’teki ısınan ve mineral zengini suların tabandan yükseldiği deniz yatağının etrafındaki hidrotermal yarıklara baktılar.

Bunlar bulunan virüslerin deşifre edilmesi sonucu ortaya çıkan bakterilerle ilişkili semptomlardır.

Araştırmacılar o dönemde Mars yüzeyinde sıvı su ve yaşamın var olmasına sağlayacak benzer koşulları olduğunu öne sürüyorlar.

Dünyadaki en eski yaşam belirtilerine göre, toplantısı birleşik değil, kuşkulu.

Buna ek olarak, analizlerin karmaşık olduğu söylenir çünkü kayalar içeride değişmez.

Avustralya'nın batısında yer alan 3,48 milyar yıllık kayalarda yaşamaktadır.

NASA'nın aydaki LRO uzay gemisine kaydedilen 4K video ile olağandışı bir turneye çıkıyoruz. Ay'da insan yapımı uzay aracının izlerini de görüyorum.