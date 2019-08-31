0553 313 94 23

Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya

- Milli sporcu Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda üçüncü oldu

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya


İSTANBUL (AA) - Japonya'da devam eden Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda milli sporcu Kayra Sayit, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'daki Nippon Budokan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit tatamiye çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen Kayra, ikinci turda Kazak Nazgül Maratova'yı, üçüncü turda Belaruslu Maryna Slutskaya'yı, çeyrek finalde de Japon Sarah Asahina'yı mağlup ederek yarı finalist oldu.

Kayra, yarı finalde Japon Akira Sone'ye mağlup olurken, üçüncülük maçında Brezilyalı Beatriz Souza'yı yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyona, yarın Türkiye'nin yer almayacağı karma takım müsabakalarıyla son bulacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
  1. bronz madalya
  2. Dünya Judo Şampiyonası
  3. judo
  4. Kayra Sayit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güzelköy’de güzel bir gün
    1. Güzelköy’de güzel bir gün
    2. Sivasspor'da sponsorluk anlaşması
    3. Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl..
    4. Emet’te ’3 Eylül Kurtuluş Haftası’..
    5. Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD..
    6. İhbarı alan jandarma ormana hareket..
    7. Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı
    8. Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı..
    9. Büyükşehir’de tarım ve hayvancılık..
    10. Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
    11. Başkan Akman’ın ’1 Eylül dünya barış..
    12. Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan..
    13. 30 Ağustos Zafer Bayramının..
    14. Düzcespor Doğancan’ı transfer etti
    15. Ormana kenevir ekti
    16. İmamoğlu’nun işten attığı emekçiler..
    17. Vali Çiftçi ve Aşgın’dan Yenihayat..
    18. Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu..
    19. Muric'e milli davet
    20. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    21. Müge Anlı’nın programı ekranlara geri..
    22. Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de..
    23. Salihli Belediyespor sezona evinde..
    24. Elektrik akımına kapılan işçiye..
    25. 31 Mart sonrasını değerlendiren..
    26. Bingöl’de otomobil şarampole..
    27. Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya
    28. Kamyonetle çarpışan bisikletli..
    29. Çorum’da 139doktor atandı
    30. KKTC’de yasadışı bahis ve sanal kumar..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı