Yardım kuruluşu çalışanları da başta savaş bölgeleri olmak üzere tüm doğal afet ve insani kriz bölgelerinde acil yardım ulaştırmak için canlarını ortaya koymaktadır. BM verilerine göre son 10 yılda binden fazla insani yardım çalışanı, görev sırasında yaşamını yitirdi

1992 yılından bu yana dünyanın birçok ülkesinde yardım faaliyetleri yürüten İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan, Nepal, Bosna Hersek, Çeçenistan, Suriye ve Özgürlük Filosu’nda çalışan ve gönüllülerini görev başında şehit vermiş, bu durumdan en çok muzdarip olan kuruluşlardan biridir.

İHH olarak bu anlamlı gün dolayısıyla hayatını kaybeden çalışanları bir kez daha şükranla anarken, bir daha bu tür kayıplar yaşanmaması için bir takım hususlara dikkat çekmek istiyoruz;

1-İnsani yardım çalışanlarının çalışma kolaylığı sağlanması için basın kartı benzeri bir kart çıkarılmalı.

2-İnsani yardım çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılarda bulunan kişi ve ya kişiler ulusal ve uluslar arası mahkemelerde yargılanmalı.

3-İnsani yardım çalışanları bir ailedir; diğerlerinin din, ırk, mezhebine bakılmaksızın birbirini kollamalı ve korumalıdır.

4-Yardım çalışanlarına yönelik medya organlarında bilinçlendirici yayınlara sıkça yer verilmeli.

Mazlumlara umut olmak için gittiğimiz tüm coğrafyalarda hayatlarını tüm insanlığın mutluluğuna, hidayetine ve selametine adayan başta Mavi Marmara şehitleri olmak üzere ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

139 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı ve 72 çalışan kaçırıldı

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA), her yıl çatışmalar, savaşlar ve doğal afetlerden etkilenen milyonlarca sivilin ve yaşamını yitiren insani yardım çalışanlarının anıldığı “19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü” münasebetiyle yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların arttığı vurgulandı. Açıklamaya göre, patlayıcı silahlar nedeniyle yaklaşık 43 bin kişinin öldüğü 2017 yılında kurbanların 31 bin 904’ü siviller oldu. Her 4 kurbandan 3’ünün sivil olduğu savaş ve çatışma bölgelerinde geçen sene insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda ise 139 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı ve 72 insani yardım çalışanı ise kaçırıldı.

Yardım çalışanları için bir adım

19 Ağustos 2013’te çatışmaların gündelik hayatın bir parçasına dönüştüğü Irak’ın başkenti Bağdat’ta Birleşmiş Milletler (BM) merkezi bombalandı. Bu saldırıda 22 BM çalışanı hayatını kaybetti. Olay üzerine harekete geçen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yardım çalışanları için bir adım attı ve 19 Ağustos tarihini Dünya İnsani Yardım Günü ilan etti.