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Korona Virüs Dünya ile paylaştılar... BioNTech aşısı ile ilgili kritik açıklama!
Korona Virüs

Dünya ile paylaştılar... BioNTech aşısı ile ilgili kritik açıklama!

Kovid-19'un yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede yüzde 97 etkili olan BioNTech aşısının, bu varyant sebebiyle koruyuculuğunda gerileme olduğu bilgisi dünyayla paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 08:47:00 - 2021-07-08 09:02:54
Dünya ile paylaştılar... BioNTech aşısı ile ilgili kritik açıklama!

Aşılamada hızlı ilerleyen ve normalleşme adımları atan İsrail, Türkiye'de de görülen Delta varyantının pençesinde. Ülkedeki vakalarda yükseliş trendi göze çarparken, BioNTech aşısı ile alakalı bir açıklama yapıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren yüzde 64'e geriledi. Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.

Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre; BioNTech aşısının 2 doz sonrası Kovid-19'un yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede yüzde 97 fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

9,3 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldu.

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ülkedeki tüm tedbirler kaldırılmaya başlamıştı.

Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları günlük 400'ün üzerinde seyretmeye başladı.

İsrail'de virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Kovid-19 aşısı olan kişilerin oluşturduğu bildirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı.

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Yorumlar

321

GÜVENİLMEZ AŞIDIR KESİNLİKLE BU AŞI SİYONİSTLERİN AŞISIDIR ÇÜNKÜ ABD İLE ORTAK ÜRETİLDİ
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halil güneş

SYIN DİLİPAK BAK AŞININ KORUDUGUNU SENDE GÖRÜYON..İSRAİL VURULMUŞ ABD VURULMUŞ İNGİLTERE FRANSA ALMANYA VURULMUŞ BİZ NİYE VURULMAYALIM.HAA BİZE GÖNDERİLEN İLE ONLARA VURULAN FARKLI DİYORSAN DELİLİN VARSA KOY ORTAYA.AŞI VURULMUYORSANDA...
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