Emine Erdoğan: Dünya hızlı yenilenebilir enerjiye geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu, dünyayı küresel ısınmaya karşı uyardı, "Dünya hızlı yenilenebilir enerjiye geçmeli." dedi.

Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yer yüzünü bizden sonrakilere bırakmak..."

"Sürdürülebilir bir yaşam ormanın, toprağın korunmasına bağlıdır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Bizden sonra gelen nesillere kaynakları tükenmiş bir dünya bırakamayız. Misafir olduğumuz yer yüzünü bizden sonrakilere bırakmak hepimizin temel sorunudur.

Doğa biz olmadan sürebilir ama biz tabiat olmadan yaşamayız. Küresel ısınmaya dair yayınlanan bir çalışmaya göre; dünyamız sanayi öncesi döneme göre ısındı, deniz seviyesi yükseldi, buzullar erimeye başladı. Küresel ısınmanın 2050'lerde 1.5 derece sınırını aşması bekleniyor. Dünya hızlı yenilenebilir enerjiye geçmeli.

"Değişimi başlatmalıyız"

Kullan-at kültürünü bir kenara bırakıp değişimi başlatmamız gerekiyor. Acilen üretim ve tüketim kültürümüzü gözden geçirmeliyiz. Atıkların kaynağından ayrıştırılması ile daha yaşanabilir bir çevre ve daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz.

Ben merkezli anlayıştan, insan merkezli anlayışa geçmezsek, her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle, sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum.

Yılda 6 milyon ekmeği israf ediyoruz. Bu aynı zamanda 880 milyar litre su israfı anlamına da geliyor.

"Sıfır atık gönüllüleri ekibi kurduk"

Sistemler kurabilirsiniz fakat davranışları değiştiremezseniz sistem de işlemez. 'Sıfır Atık Gönüllüleri Ekibi' kurduk, personelimizin sorularını sorabileceği platformlar oluşturduk yani davranışlara odaklandık.

Ekim 2017'de başlattığımız proje güzel bir aşamaya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlattığımız proje her yere yayılıyor. Sevinerek söylüyorum, uzum zamandır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çöp kamyonu girmiyor.

Dünyayı değiştiren şey fikirler değil onları takip eden insanlardır. Ürettiğimiz ve tükettiğimiz her şeyi tabiata ne kadar zararı olduğunu hesaba katmalıyız."