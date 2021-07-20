Dünya Hali Sinan kimdir? Dünya Hali dizisi Sinan’ı kim oynuyor?
TRT Dünya Hali Sinan’ı oynayan kim? Dünya Halin’de Sinan kim? sorusu yayınlanan fragman sonrası merak ediliyor oldu. Dünya Hali, mizahı bol, izlemesi keyifli birbirinden güzel bölümleri ile 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de milli ve manevi değerlere sahip çıkan, yapımları aile boyu izlenen TRT 1 ekranlarında olacak. Dünya Hali fragmanı sonrası Dünya Hali Sinan kimdir? Dünya Hali dizisi Sinan’ı kim oynuyor? Caner Şahin kimdir? Caner Şahin nereli? Caner Şahin hangi dizilerde oynadı? İşte Dünya Hali’nin Sinan’ı Caner Şahin hayatı.
Dünya Hali TRT 1’de başlıyor. Dünya Hali dizisini izlerken hem kahkaha boğulacaksınız hem de dizinin her sahnesinden kendinize dersler çıkartacaksınız. Dünya Hali dizisi başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik’in paylaştığı dizide; hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Peki Dünya Hali Sinan kimdir? Dünya Hali dizisi Sinan’ı kim oynuyor? Dünya Hali dizisinde Sinan’ı Caner Şahin oynuyor.
Caner Şahin kimdir?
Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de doğdu. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini oynamasıyla oldu. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi dizilerde de rol alan Caner Şahin en son Kuzgun dizisinde Kartal karakterini oynadı.
Caner Şahin hangi dizilerde oynadı?
Caner Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuzgun (Kartal) (TV Dizisi)
2019 – Kardeşler (Ramazan) (Sinema Filmi)
2018 – Nefes Nefese (Salih) (TV Dizisi)
2017 – Tutsak (Bahadır) (TV Dizisi)
2016 – Babam ve Ailesi (Kadir) (TV Dizisi)