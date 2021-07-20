Dünya Hali TRT 1’de başlıyor. Dünya Hali dizisini izlerken hem kahkaha boğulacaksınız hem de dizinin her sahnesinden kendinize dersler çıkartacaksınız. Dünya Hali dizisi başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik’in paylaştığı dizide; hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Peki Dünya Hali Sinan kimdir? Dünya Hali dizisi Sinan’ı kim oynuyor? Dünya Hali dizisinde Sinan’ı Caner Şahin oynuyor.

Caner Şahin kimdir?

Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de doğdu. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini oynamasıyla oldu. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi dizilerde de rol alan Caner Şahin en son Kuzgun dizisinde Kartal karakterini oynadı.

Caner Şahin hangi dizilerde oynadı?

Caner Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Kartal) (TV Dizisi)

2019 – Kardeşler (Ramazan) (Sinema Filmi)

2018 – Nefes Nefese (Salih) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Bahadır) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Kadir) (TV Dizisi)