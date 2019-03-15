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Dünya Hafızlar Haftası Konya’da kutlandı

Konya’da dünya Hafızlar Haftası düzenlenen programla kutlandı.

15 Mart 2019 Cuma 10:49
Dünya Hafızlar Haftası Konya’da kutlandı

Konya’da dünya Hafızlar Haftası düzenlenen programla kutlandı.


Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Konya Şubesi, Recep ayının ilk haftasında kutlanan “Dünya Hafızlar Haftası" programını Yunus Emre Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda gerçekleştirdi. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa Evrensel Hafızlar Derneği Kurucu Başkanı Hafız Ali Özdemir, EHAD Konya Şube Başkanı Hafız Hüseyin Arpacı, Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe temsilcileri ile Yunus Emre Yatılı Erkek Kur’an Kursu hocaları ve öğrencileri katıldı. Programda EHAD Kurucu Başkanı Ali Özdemir hafızlık ve hafızların önemini vurguladı. Ayrıca Konya Evrensel Hafızlar Derneği Konya Şubesi Başkanı Arpacı, Taksim Meydanı’nda ezana yapılan saygısızlığı kınamak üzere basın açıklaması yaptı.



“Peygamberimiz hafızlara değer vermiştir”


Hafızlığı anlatarak bilgiler veren Özdemir, Kur’an-ı Kerim’i Fatiha Suresi’nden Nas Suresi’ne kadar usulüne uygun şekilde ezbere okuyabilenlere hafız denildiğini hatırlattı. Evrensel Hafızlar Derneği olarak hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutladıklarını söyleyen Özdemir, “Dünya Hafızlar Haftası’nın ve İdrak edeceğimiz üç ayların ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. ‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir’ buyuran Allah Resulü Kur’an-ı Kerim’in sahih okunmasına, ezberlenmesine ve anlaşılıp hayata tatbik edilmesine çok önem vermiştir. Asr-ı saadette Efendimizin, sahabenin Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesini - öğretmesini ve ezberleyerek hafız olmasını birçok vesileyle teşvik ettiğini biliyoruz. Örneğin; Sevgili Peygamberimizin, Uhud şehitleri defnedilirken en fazla ayet bileni en önce kabre koyması, sahabe-i kiramı başka memleketlere İslam’ı tebliğ için görevlendirirken veya vali tayin ederken hafız olan sahabelere öncelik vermesi, Peygamberimizin hafızlığa ve Kur’an ile bağımızın kuvvetli olması gerektiğine verdiği önemi göstermektedir. Şüphesiz Peygamberimizin bu uygulamaları sahabenin Kur’an’a ve O’nu ezberlemeye iştiyakını arttırmıştır” şeklinde konuştu.



“Hafızlar, bir anlamda Kur’an’ın hamisidirler"


Başkan Özdemir, hafızlığın önemine de dikkat çekerek, Kur’an’ın canlı şahitleri olarak İslam dininin emirlerini, ezanını ve mukaddesatın nesilden nesile aktarılacağını söyledi. Kur’an’ın tahrif edilmeden yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü olduğunu söyleyen Özdemir, “Hafızlar, kültürümüzde yaşayan ve yürüyen Kur’an olarak nitelendirilmişlerdir” dedi.


Son zamanlarda manevi tahribatın yaygınlaştığının altını çizen Özdemir, Kur’an’a olan ihtiyaç her geçen gün hızla artmakta olduğunu dile getirdi. Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın kurtulmanın tek yolunun Kur’an ve sünnete sarılmak olduğunu söyleyen Özdemir, “Ülkemizin de büyük bir manevi tahribatın eşiğinde olduğu bu zaman diliminde hafızlık müessesesini ihya etmenin önemi giderek artmaktadır. Ahlaki ve manevi tahribatın ilacı Kur’an’dır. İnsanları maneviyatla yeniden irtibatlandırmak hafızların en büyük vazifesidir. Ezan; sadece namaz vakitlerini bildiren bir sesleniş değil İslam’ın şiarı ve inanan gönüllerin inşirahıdır. Ezan-ı Muhammedi minarelerde yankılandığında mümin gönüller huzura erer, şeytan ve onun yolunu takip edenler ise son derece rahatsız olurlar. Ezan-ı Muhammedi’nin manevi gücü bir sabah namazı vaktinde hafız gencin okuduğu ezan ile İngilizlerin Hint bölgesinden kandırarak getirdikleri binlerce Müslümanın duyar duymaz derhal silahlarını bırakmalarına ve Çanakkale Savaşı’nın seyrinin büyük ölçüde değişmesine sebep olmuştur. Benzer şekilde 15 Temmuz’da da görülmüştür ki Hafızlar ve din görevlileri ülke müdafaasında aktif rol almış, minarelerden yükselen ezanlarla cesaret bulan milletimiz ayağa kalkmış, vatanına bayrağına yönelen hain saldırıyı bir kez daha bertaraf etmiştir. Bu tarihi şuur ve idrakten habersiz olan zavallıların minarelerimizden okunan ezanı boykot etmeleri ne kadar acı bir durumdur. Taksim’de sözde özgürlük adına düzenlediklerini iddia ettikleri bir yürüyüşte insanı her türlü tutsaklıktan kurtararak Rabbimizin huzuruna davet eden Ezan-ı Muhammediyi ıslıklarla protesto eden ve bu duruma sessiz kalanlar unutmasınlar ki bu coğrafyanın vazgeçilmez birleştirici gücü sadrımızdaki iman, minarelerimizde yankılanan ezan ve göklerde süzülen bayrağımızdır" dedi.



Hafızlar Bilgi Sistemi geliştirildi


Özdemir, "Kuruluşundan bu güne kadar birçok hayırlı hizmete vesile olan Evrensel Hafızlar Derneğimiz, 81 ildeki şubelerimiz ve 550’yi aşkın ilçedeki temsilciliklerimiz ile hafızlık eğitimi gören öğrencilere sağladığı maddi ve manevi desteğin yanında, insanların Kur’an’la irtibatlarını sağlamlaştıran faaliyetler yürütmeye de devam etmektedir” diye konuştu.


Evrensel Hafızlar Derneği hakkında bilgi veren Özdemir, “Ülkemizdeki hafızları tespit ederek, hafızlarla irtibata geçmeyi, hafızlıklarının korunmasına destek olmayı, eğitim-öğretimlerine daha verimli bir şekilde devam edebilmelerine, istihdamlarına ve kendilerini geliştirmelerine yönelik pek çok çalışma yaparak hafızların Kur’an hizmetlerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Hafızlar Bilgi Sistemi geliştirdik. Hafız kardeşlerimiz Hafızlar Bilgi Sistemi ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için www.hbs.ehad.org.tr adresini kullanabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:49
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