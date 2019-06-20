Dünya Güzel Koku Günü etkinliği ziyaretçileri Isparta gülü ile karşılanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Destekleriyle “Buhurdan Parfüme Kokunun Öyküsü” adlı sergi bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde açılacak olan sergiye gelen ziyaretçier Isparta Gülü yapraklarıyla karşılanacak.

Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı sergi açılışında Isparta Belediyesi de katılımcıları yeni sezon gül yaprakları ile karşılayacak. Etkinlikte ayrıca. tıp dünyasının üzerinde çalıştığı içilebilir gül suları katılımcılara ikram edilecek.

Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül’ün kurduğu Koku Kültürü Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri iş birliğinde, Koku dünyasının girişimci iş kadınlarından olan Koku Eksperi Fulya Gündoğdu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü açılışta, Private Chef Pınar İshakoğlu, sergi için binlerce yılın ihtişamını leziz ikramlıklarıyla günümüze taşıyacak.

Isparta Belediyesi’nin gönderdiği yeni sezon Gül yapraklarının serpileceği etkinlikte, tıp dünyasının üzerinde çalıştığı içilebilir gül suları ikram edilecek.

Mısır, Mezopotamya ve Anadolu bu sergide buluşuyor

Kadim uygarlıkların koku kültürlerini yansıtan sergide ziyaretçileri büyük sürprizler bekliyor. Binlerce yıllık koku mirasının nadide örneklerinin yer alacağı sergide, M.Ö. 3000’den 19’uncu yüzyıla kadar tarihlenen su mermeri, cam, pişmiş toprak ve kurşundan yapılmış koku ve buhur ile ilgili, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu coğrafyasından örnekler sergilenecek. Sergide, binlerce yıllık eserlerin yanı sıra, kokulu materyaller ile amber ve misk gibi kokular da yer alacak, tarih boyunca kullanılan kokular ziyaretçilere koklatılıp sunulacak.

Sanat ve siyaset dünyasının ünlü simalarının katılacağı serginin açılışı Koku Kültürü Derneği, kadim medeniyetlerden bu yana kültürün en önemli öğelerinden olan kokuyu eğitim, kültür ve sanat alanlarında geliştirmeyi hedefliyor.

Dernek eğitim, kültür, sanat, tıp, diplomasi ve günlük hayatın birçok alanında tarih boyunca karşımıza çıkan koku kültürü hakkında bilinmeyenleri anlatmayı görev ediniyor.

Koku uzmanlığı mesleğinin resmi bir meslek olarak kabul edilmesi için önemli çalışmalar yürüten dernek, bu hedefe ulaşılmasının ardından yeni projelere imza atacak.