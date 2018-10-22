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Süleyman Atlı kimdir? Dünya Güreş Şampiyonası’nda Süleyman Atlı rüzgarı

Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı. Peki Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı nereli ve kaç yaşında?

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:34
Süleyman Atlı kimdir? Dünya Güreş Şampiyonası’nda Süleyman Atlı rüzgarı

Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı. Peki Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı nereli ve kaç yaşında?

1994 Muğla’nın Fethiye İlçesinde dünyaya geldi. Ankara Tedaş kulübü adına güreşen milli güreşçimiz Süleyman Atlı aynı zamanda Üniversiteye devam ediyor. Güreş hayatına 2005 yılında Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) başladı. Genç yaşta büyük başarılara imza atan Atlı daha sonra Ankara TEDAŞ Spor Kulübüne transfer oldu. Güreşin temel eğitimini Milas Mehmet Güçlü GEM’de antrenörleri Mehmet Güçlü, İnanç Güçlü, Mustafa Boylu, Bünyamin Emik ve Abdullah Aldemir antrenörlerinden aldı. Daha sonra TEDAŞ Spor Kulübüne transfer olduktan sonra Yüksel Şanlı antrenöründen eğitim almaya başladı. Şu anda Milli Takımda İbrahim Akgün, İshak Irbayhanov, Adem Bereket, Abdullah Çakmar, Remzi Musaoğlu ve Ramazan Şahin antrenörlerinden güreş eğitimi alıyor. Gençlerde Uluslararası Yaşar Doğu turnuvası, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Süleyman Atlı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2. Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvasında şampiyon olarak adını Olimpiyatlara yazdırdı.

Süleyman Atlı'nın kazandığı dereceler

2016 2. Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası 1.

2016 Uluslararası Yaşar Doğu turnuvası 1.

2013 Dünya Şampiyonası 1.

2013 Avrupa Şampiyonası 1.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:34
  1. Ankara
  2. Muğla
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