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Dünya gıda sektörünün devleri Dubai’de buluştu

Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye’nin gıda alanında önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:10
Dünya gıda sektörünün devleri Dubai’de buluştu

Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye’nin gıda alanında önemli bir noktaya geldiğini söyledi.



Markalaşma sürecinin hızla arttığını, üreticilerin AR-GE ve İnovasyona büyük önem vermeye, katma değeri yüksek ürünler üretmeye hedeflendiklerine dikkat çeken Altınkaya uluslararası fuarların birçok nedenle hayati önem taşıdığını ifade etti.


Altunkaya, “Türkiye’de üretilen lezzetlerin dünyanın dört bir tarafına ulaştırılması adına ‘Dubai Gulfood 2019 sektörlerimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl Türkiye genelinden 171 markamız, bölgemizden ise 26 markamız fuara katılmıştır. 2019 hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için sektörümüzle ilgili dünyanın neresinde olursa olsun yeni pazar arayışlarımızı sürdürürken gıda fuarlarına da katılmaya devam edeceğiz” dedi.



Türkiye genelinden 171, Gaziantep’ten 26 firma markasıyla Dubai’de



17-21 Şubat 2019 tarihleri arasında Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen “Gulfood 2019 - 24.Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı”na, Türkiye’den 171 firmanın markaları ile katıldı. Gaziantep’ten ise 26 firma markalarıyla fuarda stant açarak katıldığını anımsatan Altunkaya, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede dünya gıda sektörünün 17-21 Şubat 2019’da Dubai’de buluştuğunu ifade etti.


Fuarların sadece marka ve ürün tanıtımı için değil, sektörel gelişmeler ve yenilikçi ürünlerin de yerinde görülmesi yanında ülke tanıtımı içinde büyük önem taşıdığını söyleyen Altunkaya, “Fuarlar ihracatçılar için tanıtımda ve yeni pazarlara ulaşmada vazgeçilemez organizasyonlardır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek sektörde kabul görmüş fuarlara katılacağız. Bu gibi uluslararası fuarlar hem ihracatçımızın yeni bağlantılar yapmasına hem de ülkemizin tanıtımına vesile oluyor. Türkiye’de üretilen lezzetlerin dünyanın dört bir yanına ulaştırılması adına uluslararası organizasyonları önemsiyoruz”şeklinde konuştu.



Altunkaya, Türk gıda sektöründe son dönemlerde önemli gelişmeler meydana geldiğini, üretimde kalite kadar ambalajlamanın da önemli bir yer aldığına dikkat çekerek üreticilerin katma değerli ürünlere yönelmesinin ihracatın artışında önemli rol oynayacağını dile getirdi.



Dubai’ye giden Türk markalarının verimli bir fuar dönemi geçirdiğine de dikkat çeken Altunkaya, gerçekleştirilen ikili görüşmeler ve satın alma heyetleriyle kurulan ilişkilerin ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayacağını sözlerine ekledi. Türkiye’den bu yılın ocak ayında 561 milyon 110 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini anımsatan Altunkaya, bunun 159 milyon 711 bin dolarlık kısmının Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliğince gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:10
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