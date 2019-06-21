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Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, WFP'nin Yemen'deki faaliyetlerinin kısmen durdurulduğunu açıkladı

21 Haziran 2019 Cuma 20:45
Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgedeki faaliyetlerini kısmen askıya aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, WFP'nin Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldığını aktardı. Şimdilik gıda yardımlarının sadece Sana'da olacağına işaret eden Dujarric, 850 bin kişinin bu durumdan etkileneceğini belirtti.

WFP'nin uzun süredir, gıda yardımlarının ihtiyaç sahipleri yerine Husilere gitmesinin önüne geçmek için Husi yönetimi ile görüştüğüne işaret eden Dujarric, "WFP son çare olarak böyle bir karara vardı." ifadesini kullandı.

WFP Direktörü David Beasley de pazartesi günü BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, Yemen'deki gıda yardımlarının "yanlış kişilere gittiği”nin tespit edildiğini aktarmıştı.

Husilerin kendilerine gerekli teminatları vermemesi durumunda bu hafta sonundan itibaren gıda yardımlarını kademeli olarak askıya alacaklarını bildiren Beasley, yetersiz beslenen çocuklar, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara yönelik beslenme programlarını devam ettireceklerini kaydetmişti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in geçen ay yayımlanan bir haberinde, son günlerde "açlığın zirve yaptığı" Yemen'e giden yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı ve Husiler tarafından istismar edildiği iddia edilmişti.



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:45
  1. WFP
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