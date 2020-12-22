Dünya genelinde vaka sayısı hızla artıyor

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 503 bini, Hindistan'da 10 milyon 97 bini, Brezilya'da 7 milyon 284 bini ve Rusya'da 2 milyon 906 bini geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla Bakanlıktaki tedbir seviyesini yeniden "Faz 1" olarak düzenlerken, ABD Temsilciler Meclisi, salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de 2020 yılı ise salgın kaynaklı can kayıplarının da etkisiyle "en ölümcül yıl" olacak.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de canlı yayında Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yaptırırken ülke ordusunun komuta kademesi de askerleri ve halkı aşıya teşvik etmek için kameralar karşısında aşı oldu.

Almanya'nın kamu borcu rekor kırdı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, salgından dolayı gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulunurken ülkenin kamu borcu, bu yılın ocak-eylül döneminde 296,4 milyar avro artış göstererek yaklaşık 2,2 trilyon avro ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Salgın ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan İsveç'te, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, salgından dolayı 9 Mayıs'a kadar geçerli olacak olağanüstü hal (OHAL) süresince, ödeme yapılmadığından dolayı evden çıkarılmalar ile elektrik, su ve gaz kesintisini durdurdu.

Avro Bölgesi'nde yılın son çeyreğinde ekonomik küçülmenin, salgında ikinci dalga ve sert kısıtlamalar nedeniyle artarak yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kovid-19 yayılımını önlemek amacıyla 900 milyon dolar daha harcanacak.

Nijerya'da önlemler artıyor

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğunun insan hakları ihlali olduğu yönünde karar aldı.

Avustralya'da virüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi. Ülkedeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti yerel hükümeti, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye hava yolu seferiyle dönen iki yolcuda görüldüğünü belirtti.

Brezilya'da, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz son deneylerinin tamamlandığı açıklandı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, "Kovid-19 aşısını ilk yaptıranlardan biri olacağım." dedi.

Nijerya'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacak. Buna göre, ülkedeki tüm gece kulüpleri, barlar ve eğlence mekanlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağı, toplu ve dini etkinliklerde kişi sayısının 50 ile sınırlı olacağını bildirildi.

Yeni tedbirler alınıyor

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkedeki kayak merkezlerinin ve turistik mekanların 3 Ocak’a kadar kapatılacağını bildirdi.

Güney Yarımküre'deki Antarktika'da ilk kez Kovid-19 vakaları görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı "Etihad Havayolları" Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya altığı Abu Dabi-İstanbul uçak seferlerine 10 aydan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Malezya'da öğrenim gören ve Kovid-19 nedeniyle ülke dışında bulunan bütün uluslararası öğrencilerin 1 Ocak 2021'den itibaren okullarına dönebileceğini açıkladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alındı. Buna göre, son dönemde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığı yönündeki haberler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, son 14 gün içinde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunmuş kişilerin ülkeye girişleri yasaklandı.