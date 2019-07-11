Dünya genelinde Twitter'a erişim sıkıntısı yaşanıyor

NEW YORK (AA) - Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. "downdetector.com" adlı internet sitesinden alınan bilgiye göre, kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğünü belirtti. Twitter'ın da siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılarına, "Teknik bir sorun yaşanıyor" uyarısı verdiği görüldü. Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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