Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 8 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 8 milyon 22 bin 331'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 7 milyon 954 bin 352'sinde hastalığın semptomları hafif seyrederken, 67 bin 979 hasta hayatı tehdit ediyor.

Tedavi gören hasta sayısındaki artış, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırmaktadır.

ABD, 2 milyon 590 bin 832 kişi ile tedavi gören aktif enfekte vakaların en fazla görüldüğü ülke olurken, 893 bin 561 ile Hindistan, 538 bin 811 ile Fransa, 465 bin 941 ile Brezilya, 235 bin 727 ile Rusya, 148 bin 815 ile Arjantin, 137 bin 789 ile Meksika, 135 bin 109 ile Ukrayna, 113 bin 489 ile Belçika, 81 bin 190 ile Kolombiya, 80 bin 816 ile Bangladeş, 77 bin 300 ile Peru, 65 bin 952 ile İtalya, Endonezya ile 68 ile 64 bin 924, 61 bin Irak, 61 bin 48 ile İran, 59 bin 349 ile İsrail, 51 bin 482 ile Filipinler ve 50 bin 72 ile Güney Afrika.

Türkiye'de 9 Ekim itibarıyla 31 bin 734 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunların 1403'ü solunum cihazına bağlı olarak tedavi ediliyor.

Dünyada tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 7 Nisan'da 1 milyon, 18 Nisan'da 1,5 milyon, 30 Nisan'da 2 milyon, 14 Mayıs'ta 2,5 milyon, 30 Mayıs, 17 Haziran'da 3 milyon oldu. 3,5 milyonu aştı. , 26 Haziran'da 4 milyon, 15 Temmuz'da 5 milyon, 2 Ağustos'ta 6 milyon ve 5 Eylül'de 7 milyon.

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 36 milyonu aşarken, virüs nedeniyle bir milyon 66 binden fazla kişi hayatını kaybetti.