Dünya genelinde Omicron paniği! İsviçre'de de kısıtlama başladı

Federal Sağlık Dairesi (BAG) verilerine göre, İsviçre'de son 24 saatte 9 bin 951 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 29 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 49 bin 450’ye yükselirken, İsviçre ve Lihtenştayn'da toplam 11 bin 137 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsviçre'nin en büyük iki şehri Zürih ve Cenevre'deki hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu. Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey şu anda durumu çok kritik olarak değerlendiriyor. Omicron varyantının ortaya çıkışı, salgına karşı mücadelede yeni zorluklar doğuruyor." ifadesi kullanıldı.

2 ülkede daha görüldü!

Tunus ve Meksika'da Omicron vakalarının görüldüğü belirtildi.

Hükümetin aldığı tedbirler kapsamında, İsviçre'ye giren herkesten negatif PCR testi sunmaları zorunlu hale getirildi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "İsviçre hükümeti, yarından itibaren (4 Aralık), hangi ülkeden olursa olsun, İsviçre'ye giriş yapan tüm kişilere (Kovid-19'a karşı aşılı veya bu hastalığı atlatmış olsalar dahi) negatif PCR testi (geçerlilik süresi 72 saat) sonucu ibrazı zorunluluğu getirildiğini açıklamıştır. İlaveten, bu kişilerin, ülkeye girişini takiben 4 ila 7'inci günde yeniden PCR veya antijen testi yaptırmaları gerekecektir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hükümetin, Schengen bölgesi dışından İsviçre'ye gelen ve Kovid-19 aşısı olmayan kişilerin kısa süreli seyahatler için İsviçre'ye girişlerine izin verilmemeye devam edileceğini ve bu kişilerin İsviçre'ye girişlerinin ancak zaruri ve istisnai hallerde mümkün olabileceğini açıkladığı aktarıldı.

6 Aralık 2021 - 24 Ocak 2022 arasında uygulanacak tedbirler arasında, Kovid-19 sertifikasının gösterildiği mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi, sportif veya kültürel etkinliklerde temas takibi için iletişim detaylarının verilmesi de yer alıyor.

Hükümet yetkilileri ayrıca, vatandaşlara, zorunlu durumlar hariç evden çalışılması tavsiyesinde bulundu.

Nüfusu 8,7 milyon olan İsviçre'de halkın yaklaşık yüzde 65'i iki doz Kovid-19 aşısı yaptırabildi.

Öte yandan Omicron varyantının tespit edildiği ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamaları, İsviçre'de de aynı varyantın tespit edilmesi nedeniyle kaldırıldı.