Dünya genelinde ne kadar aşı yapıldığı açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 450 milyon dozu aştı.

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 923 milyon 910 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 311 milyon 890 bin ile ABD, 261 milyon 970 bin ile Hindistan, 80 milyon 270 bin ile Brezilya, 72 milyon 40 bin ile İngiltere, 61 milyon 430 bin ile Almanya, 44 milyon 300 bin ile Fransa, 43 milyon 260 bin ile İtalya, 37 milyon 800 bin ile Meksika, 36 milyon 588 bin ile Türkiye, 33 milyon 630 bin ile İspanya, 32 milyon 910 bin ile Rusya, 32 milyon 600 bin ile Endonezya, 29 milyon 920 bin ile Kanada, 26 milyon 380 bin ile Japonya, 24 milyon 690 bin ile Polonya ve 20 milyon 660 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 450 milyon dozu aşarken, günlük uygulanan doz sayısı 32,6 milyona çıktı.

Dünya nüfusunun yüzde 20,8'ine en az bir doz aşı yapıldı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 141,19 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 9 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Seyşeller’de 139,51, Malta'da 135, San Marino'da 128,62, İsrail'de 122,84, Bahreyn'de 111,97, Moğolistan'da 108,77, Şili'de 108,06 ve İngiltere'de 106,12 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 36 milyon 588 bin 722 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 42,97 oldu. 22 milyon 591 bin 630 kişiye ilk doz, 13 milyon 997 bin 92 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 177 milyon 64 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 828 binden fazla kişi hayatını kaybetti.