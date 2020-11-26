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Korona Virüs Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti
Korona Virüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 42 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:10:00 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünyada 42 milyon 31 bin 578 enfekte kişi iyileşti.

Dünyada en çok vaka görülen ilk 3 ülke aynı zamanda en çok hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 679 bin 138, ABD'de 7 milyon 805 bin 280 ve Brezilya'da 5 milyon 512 bin 847 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 660 bin 419, Arjantin'de 1 milyon 217 bin 284, Kolombiya'da 1 milyon 174 bin 959'a ulaştı.

Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla  Kovid-19 tespit edilen 385 bin 480 kişi sağlığına kavuştu.

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı ve salgına dönüştü. Vaka sayısı 60,7 milyonu aşarken, 1 milyon 426 bin 834 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Şu anda dünya çapında tedavi altında olan 17 milyon 262 bin 89 vaka var.

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