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Korona Virüs Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 58 milyon 494 bini geçti
Korona Virüs

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 58 milyon 494 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 58 milyon 494 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:26:00 -
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 58 milyon 494 bini geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre dünya genelinde 1 milyon 386 bin 570 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e yükselirken, virüsle tespit edilen 40 milyon 467 bin 954 kişi kurtarıldı.

Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta var.

En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 450 bin 666 kişide Kovid-19 tespit edildi, 261 bin 790 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD dışında 500 binden fazla vakanın görüldüğü ülkeler şu şekildedir:

"Hindistan (9 milyon 95 bin 908), Brezilya (6 milyon 52 bin 786), Fransa (2 milyon 127 bin 51), Rusya (2 milyon 64 bin 748), İspanya (1 milyon 589 bin 219), İngiltere (1 milyon 493 bin 383), İtalya (1 milyon 380 bin 531), Arjantin (1 milyon 366 bin 182), Kolombiya (1 milyon 240 bin 493), Meksika (1 milyon 32 bin 688), Peru (948 bin 81), Almanya ( 918 bin 271), Polonya (843 bin 475), İran (841 bin 308), Güney Afrika (765 bin 409), Ukrayna (612 bin 665), Belçika (556 bin 904), Şili (539 bin 143) ve Irak ( 533 bin 555). "

ABD dışında virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (169 bin 16), Hindistan (133 bin 263), Meksika (101 bin 373), İngiltere (54 bin 626), İtalya (49 bin 261), Fransa (48 bin 518), İran (44 bin 327), İspanya (42 bin 619), Arjantin (36 bin 902), Rusya (35 bin 778), Peru (35 bin 549), Kolombiya (35 bin 104), Güney Afrika (20 bin 845), Endonezya (15 bin 774), Belçika (15 bin 522), Şili (15 bin 30), Almanya (14 bin 239), Polonya (13 bin 288), Ekvador (13 bin 139), Türkiye (12 bin 219), Irak (11 bin 925), Kanada (11 bin 406) ve Ukrayna (10 bin 813). "

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