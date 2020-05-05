  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 200 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:58:00 -
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

 

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 68 bin 166

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı