Dünya genelinde koronavirüsün tırmanışı devam ediyor

Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometer adlı internet sitesindeki verilere göre, virüse yakalananların sayısı 35 milyon 2 bin 493'e çıktı.

Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 574 bin 651 kişiye koronavirüs bulaştı.

ABD'yi takip eden ülkeler sırasıyla Hindistan'da 6 milyon 543 bin 448, Brezilya'da 4 milyon 882 bin 231, Rusya'da 1 milyon 204 bin 502, Kolombiya'da 841 bin 531, Peru'da 821 bin 564, İspanya'da 810 bin 807, Arjantin'de 779 bin 689, Güney Afrika'da 753 bin 90 ve Güney Afrika'da 677 bin 833 oldu.

Türkiye'de ise vaka sayısı 323 bin 14'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs küresel bir felakete yol açtı. 200'den fazla ülke ve bölgeye sıçradı. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 35 bin 686 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs'e yakalanan 26 milyon 36 bin 482 kişi sağlığına kavuşurken, tedavisi süren 7 milyon 930 bin 325 aktif vaka var.