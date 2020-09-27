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Korona Virüs Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:58:00 -
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 175'e, vaka sayısı 33 milyon 169 bin 393'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 209 bin 230 ölümle ABD'de kaydedildi.

ABD'yi 141 bin 441 ile Brezilya, 94 bin 971 ile Hindistan, 76 bin 243 ile Meksika, 41 bin 971 ile İngiltere, 35 bin 835 ile İtalya, 32 bin 142 ile Peru, 31 bin 700 ile Fransa, 31 bin 232 ile İspanya ve 25 bin 589 ile İran izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

 

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