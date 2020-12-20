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Korona Virüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu arttı
Korona Virüs

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu arttı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 76 milyon 902 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 696 bini, iyileşenlerin sayısı ise 53 milyon 945 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:18:00 -
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu arttı

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 105 bini, Hindistan'da 10 milyon 53 bini, Brezilya'da 7 milyon 213 bini ve Rusya'da 2 milyon 848 bini geçti.

ABD'de, Kovid-19 aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını belirtirken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşıyla ilgili ortaya çıkan alerjik tepkileri araştırdıklarını bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında sert kısıtlamaların uygulanacağının açıklanmasının ardından alışveriş yoğunluğu yaşanırken, ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından, Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha da sıkılaştırılmasını içeren dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başlandı.

Hollanda, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da İngiltere'de Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.

Almanya'da, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edilirken, Sağlık Bakanı Jens Spahn de İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.

Malezya AstraZeneca'dan aşı alacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 aşısına güvensizliğini, "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok." sözleriyle dile getirdi.

Malezya, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'dan Kovid-19 aşısı satın alacağını duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, 2021'in ilk çeyreğinde vatandaşlara sınırlı biçimde Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanabileceğini duyurdu.

Avustralya'nın en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'in Greater Sydney bölgesinde vakaların yükselişe geçmesi üzerine yeni kısıtlamalar getirildi. Central Coast ve Blue Mountains'ı da içine alan bölgede, 250 binden fazla kişinin çarşamba gününe kadar iş, egzersiz, zaruri alışveriş ve muhtaçlara yardım dışında evlerinden ayrılmaları yasaklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede hizmet sektöründe çalışanlardan PCR testi yaptırmalarını istedi.

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