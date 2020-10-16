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Korona Virüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Korona Virüs

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 100 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:38:00 -
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 100 bin 847'ye, vaka sayısı 39 milyon 78 bin 278'e çıktı.

Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 222 bin 626 ölümle ABD'de görüldü. ABD'yi 151 bin 971 rakamıyla Brezilya izledi. Hindistan'da ölü sayısı 112 bin 144 olurken, Meksika'da ölü sayısı 84 bin 898 oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye sıçradı. Koronavirüs bulaşan 29 milyon 284 bin 830 kişi sağlığına kavuştu.

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