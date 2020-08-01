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Korona Virüs

Dünya genelinde korona virüs durum tablosu!

Korona virüs salgınında dünyada ikinci dalga mı başladı? Korona virüs salgınında dünyada son tablo nasıl? İyileşme oranı yeni vaka oranlarını geçti mi?

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:19:00 - 2020-08-01 23:53:39
Dünya genelinde korona virüs durum tablosu!

Korona virüs salgını ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada halen devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 1 Ağustos 2020 verilerine göre ülkemizde 996 kişiye korona virüs teşhisi konurken 19 vatandaşımızda hayatını kaybetti.

Ülkemizde son durum tabloda verildiği gibiyken dünyada son durum nasıl? Dünya genelinde korona virüs verilerini derleyen "worldometers" internet sitesine göre en çok yeni vaka 54.782 kişi ile Hindistan'da görülürken, 38.483 yeni vaka ile Amerika gelmektedir. 

En çok vaka oranına göre sıralanmış ilk yirmi ülke!

 

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