Dünya genelinde kaç kişiye koronavirüs bulaştı? İşte cevabı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve buradan yayılarak dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüste (Kovid-19) toplam vaka sayısı merak ediliyor.

Koronavirüste tespit edilen vaka sayısı dudak uçuklatacak cinsten... Virüsün dünya genelinde enfekte ettiği kişi sayısı 25 milyon 182 bini geçti.

Ölü sayısı 1 milyona doğru gidiyor!

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerdeki yeni vakalarla ilgili güncel verilerin sunulduğu 'Worldometer' internet sitesinden alınan verilere göre, dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 846 bin 936 oldu.

Dünya genelinde vaka sayısı 25 milyon 182 bin 313’e ulaşırken 17 milyon 515 bin 59 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Dünya genelinde halen tedavisi devam eden ise 6 milyon 820 bin 318 aktif vakanın bulunduğu açıklandı.

En çok vaka ve can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 milyon 139 bin 466 kişide koronavirüs tespit edildi. ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 186 bin 857...

ABD'ye ilaveten vaka sayılarının 250 bini aştığı ülkeler ise şu şekilde:

Brezilya (3.846.965)

Hindistan (3.546.705)

Rusya (990.326)

Peru (639.435)

Güney Afrika (622.551)

Kolombiya (599.914)

Meksika (591.712)

İspanya (455.621)

Şili (408.009)

Arjantin (401.239)

İran (371.816)

İngiltere (332.752)

Suudi Arabistan (313.911)

Bangladeş (308.925)

Pakistan (295.636)

Fransa (272.530)

Türkiye (267.064)

İtalya (266.853)

ABD haricinde ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

Brezilya (120.856)

Meksika (63.819)

Hindistan (63.690)

İngiltere (41.498)

İtalya (35.473)

Fransa (30.602)

İspanya (29.011)

Peru (28.607)

İran (21.359)

Kolombiya (19.064)

Rusya (17.093)

Güney Afrika (13.981)

Şili (11.181)