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Korona Virüs Dünya genelinde 33 kişi hayatını kaybetti... BioNtech aşısı olduktan sonra ölenlere dair önemli açıklama
Korona Virüs

Dünya genelinde 33 kişi hayatını kaybetti... BioNtech aşısı olduktan sonra ölenlere dair önemli açıklama

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı nedeniyle dünya genelinde 30'dan fazla insan öldü. Bilim insanları, ölen insanların ortak özellikleri olup olmadığı yönünde araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:46:00 -
Dünya genelinde 33 kişi hayatını kaybetti... BioNtech aşısı olduktan sonra ölenlere dair önemli açıklama

Pfizer-BioNtech aşısını yaptıran 33 kişinin ölümü Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den konuyla ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Koronavirüs aşılarının yan etkilerine ilişkin çalışmaları da yakından takip eden Prof. Kurugöl bu alandaki haberleri de aktardı.

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu ölümlerin aşıyla ilgili olup olmadığının araştırıldığını söyledi:

"Norveç yetkili makamları, ülkede bir haftada bu yaş grubunda ortalama 400 ölüm bulunduğunu, aşılamanın başladığı haftadan sonra bu ölümlerde bir artış olmadığını kaydetti.

Ayrıca ölenlerde kanser, kalp hastalığı gibi çok sayıda hastalığın bulunduğu açıklandı. Dünyada her yıl kalp hastalığından yaklaşık 19 milyon, kanserden 10 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor. Norveç'teki sağlık otoritesi konunun detaylı inceleneceğini belirtti. Ama ön raporunda da 'Bu ölümler ile aşı arasında belirgin bir ilişki yok. Tesadüfi bir durum' diye açıklama yaptı."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi'nden halk sağlığı uzmanı Dr. Bahadır Sucaklı, yaşlılar arasındaki ölümlerin, aşıyla bağlantısı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyledi. Dr. Sucaklı, "Bu ölümlerin aşı sonrası meydana gelmesinin tesadüfi olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Mevcut aşı uygulamaları içerisinde aşıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm DSÖ'ye bildirilmedi" dedi.

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