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Dünya genelinde 2017'de 464 bin kişi öldürüldü

BM'nin küresel cinayet raporuna göre, 2017'de 464 bin kişi çeşitli şiddet olayları sonucunda yaşamını yitirdi- Dünyada en çok cinayet yüzde 17,2 ile ABD'de işlendi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:29
Dünya genelinde 2017'de 464 bin kişi öldürüldü

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından açıklanan "2019 Küresel Cinayet Raporuna" göre, 2017'de 464 bin kişi cinayete kurban gitti.

Raporda, organize suç başta olmak üzere çeşitli nedenlerle öldürülen 464 bin kişinin aynı zamanda, silahlı çatışmalarda ölen insan sayısından 89 bin daha fazla olduğu belirtildi.

Son 25 yılda şiddet olayları sonucunda yaşamını yitiren insanların oranında artış gözlemlendiğine işaret edilen raporda, 1992'de 395 bin 542 olan kurban sayısının 2017'de 464 bine yükseldiği kaydedildi.

- Cinayetlerin yüzde 19'una organize suç örgütleri yol açtı

Raporda, 2017'de işlenen cinayetlerin yüzde 19'unun organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiği, özellikle 21. yüzyılda silahlı çatışmalar sonucu yaşamını yitirenlerle, organize suç örgütlerinin neden olduğu ölümlerin aynı oranda olduğu ifade edildi.

- En çok cinayet ABD'de işlendi

Raporda, ABD'nin yüzde 17,2 ile en çok cinayet işlenen ülke, Afrika'nın ise yüzde 13 ile en çok cinayet işlenen kıta olduğu bilgisi paylaşıldı. Asya ve Avrupa kıtalarında cinayet oranının yüzde 3 seviyelerinde olduğu bildirildi.

- En çok erkekler öldürülüyor

Raporda, 2017'de cinsiyete göre öldürülenlerin yüzde 81'inin erkek, faillerin de yüzde 90'ının yine erkek olduğu, 15-29 yaş aralığındaki erkeklerin öldürülme riski en yüksek grupta bulunduğu kaydedildi. Ayrıca kadınların büyük bir çoğunluğunun ise aile içi şiddete kurban gittiği belirtildi.

Cinayetlerin azaltılması için yapılması gereken çalışmalara da yer verilen raporda, özellikle cinayetlere yol açan nedenler arasında eşitsizlik, işsizlik, siyasi istikrarsızlık, organize suçların ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekildi.

Raporda, yolsuzlukla mücadele eden, hukukun üstünlüğünü gözeten, sosyal alanlara yatırımlarda bulunan yönetim modellerinin şiddet olaylarının azalmasını sağladığı gibi cinayet oranlarında da düşüşe neden olduğuna işaret edildi.

Ayrıca silah, uyuşturucu ve alkol gibi unsurların kontrol atına alınmasının ölümlerin azaltılmasında belirleyici rol oynadığı vurgulandı.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:29
  1. Dünya genelinde 2017’de 464 bin kişi öldürüldü
  2. En çok cinayet ABD’de işlendi
  3. UNODC
  4. Viyana

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