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Dünya genelinde 200 okulu bulunan Hollanda, Türklerin anadil öğrenmesine karşı

Dünya genelinde 200 okulu bulunan Hollanda, Türklerin anadil öğrenmesi amacıyla açılan Türk Hafta Sonu Okulları karşı çıkıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 11:06
Dünya genelinde 200 okulu bulunan Hollanda, Türklerin anadil öğrenmesine karşı

Dünya genelinde 200 okulu bulunan Hollanda, Türklerin anadil öğrenmesi amacıyla açılan Türk Hafta Sonu Okulları karşı çıkıyor.


Yurt dışında yaşayan Türk kökenli yeni nesil ana dilini bilmiyor. Bu sebeple, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Belçika’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları Türkçe dil ve kültür dersleri veriliyor. ‘Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı’ adı altında Türkçe ve Türk kültürü dersleri veren Türk Hafta Sonu Okulları, Hollanda Kabinesi tarafından inceleme altına alındı. Anadolu Hafta Sonu Okullarının varlığından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin. Bu okullar Türk kökenli göçmenlerin, Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacak. Öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğuna unutmamak lazım" ifadelerini kullandı. Rutte, Türklerin Hollanda toplumuna uyumunu önemsediklerini söyleyerek, "Hollanda hükümeti olarak okullarda antidemokratik görüşlerin teşvik edilmesi halinde buna müdahale edilecek. Bu nedenle inceleme başlattık" dedi.



Olumsuz bir gündem oluşturulmaya çalışıyor


Dünyanın birçok ülkesinde dil öğretme projelerinin örnekleri mevcut olmakla birlikte, Hollanda Devlet yayın kuruluşu NOS’un yayınladığı haberde Türkiye’nin desteğiyle Türk vatandaşları için hafta sonu okulları projesiyle ilgili olumsuz bir gündem oluşturulmaya çalışıyor. Hollanda Yurt Dışında Hollandaca Eğitim Vakfı (NOB) 1980’den itibaren yurt dışında yaşayan Hollandalı çocuk ve gençlere anadil ve kültür eğitimi imkanı sağlıyor. NOB’un Nisan ayında yayınlandığı raporda, 2017-2018 eğitim yılında 115 ülkede 200 okulda 13 bin 430 Hollandalı ve Flaman çocuğa okul saatlerinde veya okul saatleri dışında Hollandaca dil ve kültür eğitimi verildiği bilgisini paylaştı. NOB’a bağlı 198 okuldan 5’i de Türkiye’de bulunuyor. NOB’un, Kuzey Amerika’da 15, Güney Amerika’da 24, Avrupa’da 96, Afrika’da 23, Asya’da 36 ve Okyanusya’da da 4 okulu bulunuyor. Bunun yanı sıra Fransa’nın başkenti Paris’te, 200 öğrencinin Hollandaca anadil ve kültür eğitimi aldığı ‘Lycée International’ okulunda, çocukların Hollanda kültürünü öğrenmeleri ve muhafaza etmeleri amacıyla düzenli kültürel etkinlikler düzenleniyor. NOB’un Nijerya’nın Lagos şehrinde yer alan Uluslararası Hollanda Okulu (NISL) 50 senedir eğitim veriyor ve okulda bu sene yetişkinlere de Hollandaca dil dersi vermeye başlandı.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı"


Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Türk çocuklarının dilini, kültürünü ve dinini unutmaması amacıyla açılan hafta sonu okullarından rahatsız olduğunu bir kez daha dile getirdi. Demokratlar 66 Partisi’ne (D66) mensup Wouter Koolmees, "Çocukların Hollanda’da uyum konusunda geri kalacak endişesini taşıyorum. Bildiğiniz gibi Türklerin birçoğu Hollanda ile değil daha çok Türkiye ile ilgileniyor, bunun da entegrasyon ve uyum için iyi olmadığını düşünüyorum ve endişeliyim" dedi. Koolmees, okulların Hollanda eğitim mevzuatı kapsamında olmaması nedeniyle müfettişler tarafından denetlenemeyeceğini vurguladı. Hollanda’da muhalefet partilerinin çoğu hafta sonu okullarını "Ankara’nın uzun kolu" olarak nitelendiriyor ve okulları "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupalı Türkleri kontrol altına alma aracı" olarak görüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:06
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